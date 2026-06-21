Federico Gutiérrez arremete contra Petro y asegura que Colombia merece un presidente que “cuide a los ciudadanos”

En las últimas horas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó al presidente colombiano Gustavo Petro, a través de la red social X, al acusarlo de haber otorgado garantías a grupos criminales durante su gobierno.

“Petro, por más que trates de justificar lo injustificable, los colombianos tenemos muy claro que te dedicaste a darles garantías a los peores criminales”, escribió Fico Gutiérrez a través de la red social.

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Además, recordó el denominado “tarimazo” de Medellín como símbolo de esa política, afirmó que Colombia necesita un mandatario que priorice la seguridad de los ciudadanos y señaló que votó con optimismo y esperanza por un cambio en el país.

“El infame ‘tarimazo’ en Medellín, bien resume tu Gobierno al servicio de los peores asesinos. Me queda el consuelo de que ya pronto cesará la horrible noche. Colombia merece un presidente que cuide a los ciudadanos y no a los criminales. Ya voté y lo hice con mucha alegría y esperanza”, escribió el alcalde de Medellín.

Petro, por más de que tratés de justificar lo injustificable, los Colombianos tenemos muy claro que te dedicaste a darles garantías a los peores criminales.

El infame “Tarimazo” en Medellín, bien resume tu gobierno al servicio de los peores asesinos.

Me queda el consuelo que ya… https://t.co/930Q2OHj8w — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 21, 2026

La respuesta de Federico Gutiérrez se produjo después de que el presidente Gustavo Petro reaccionara a sus críticas mediante un mensaje en X, en el que defendió la participación de personas privadas de la libertad en procesos de resocialización y justificó su presencia en la polémica tarima de Medellín.

“Señor Fico, todo preso en Colombia, por orden de la ley, debe ser rehabilitado y convertido en constructor de sociedad. Las personas que fueron a tarima eran todas presas y volvieron a prisión en procesos de rehabilitación”, escribió Petro en su cuenta oficial.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Foto: Foto: Semana- Alexandra Ruiz Poveda/ Semana. Guillermo Torres

Asimismo, recalcó que quienes estuvieron en la tarima, reclusos vinculados a programas de rehabilitación, han hecho un aporte a la pacificación de las comunas y han contribuido a reducir los homicidios en Medellín. Además, afirmó que la justicia debe enfocarse en la rehabilitación y la reintegración social de los condenados, más que en la venganza.

“La mejor rehabilitación que en Medellín se puede conseguir es que los antiguos criminales que están en procesos presidiarios de rehabilitación ayuden a pacificar las comunas y ayuden a reducir la tasa de homicidios en Medellín, cosa que hemos logrado. La justicia no es un instrumento de venganza social, sino un instrumento para condenar al criminal y permitirle su rehabilitación y segunda oportunidad en las cárceles”, escribió Petro en X.