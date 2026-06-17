Alcalde Federico Gutiérrez le responde a Petro: “Loco demente, va tu denuncia penal por injuria y calumnia”

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez le respondió al presidente Gustavo Petro luego de que lo cuestionara en medio de la jornada electoral.

Petro volvió a arremeter contra Abelardo de la Espriella: “un ciudadano que prefiere ser de EE. UU. que de Colombia me pone una denuncia a mí”

“Loco demente. Tu incapacidad de gobernar la tratás de disfrazar con montajes y mentiras. Va tu denuncia penal por injuria y calumnia. Ya pronto cesará la horrible noche”, aseguró Gutiérrez.

El presidente Gustavo Petro había dicho en su más reciente consejo de ministros que tiene información de un fondo que habría en Miami, Estados Unidos, en el que uno de sus “socios” sería el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Recibe plata de empresarios de diferentes nacionalidades con las que se está pagando la propaganda sucia. Eso no aparece en fondos de ninguna campaña, para masivamente destruir la imagen del Gobierno que redujo, como ningún otro, la pobreza en Colombia y que generó las condiciones laborales más dignas para el pueblo trabajador de Colombia que es la razón por la cual de desploma la pobreza”, aseguró Petro.

Según el mandatario, en su gobierno muchos colombianos habrían mejorado sus índices económicos y tendrían mejores condiciones laborales. El presidente se mostró en contra de la contratación por horas.

Gutiérrez y Petro han tenido diferencias a lo largo de su carrera política. “Yo sé que la propaganda sucia contra mí y contra candidatos que está inundando Netflix, YouTube y las redes quiere que impidan denunciar estos delitos con dineros extranjeros”, agregó el presidente en su más reciente consejo de ministros.

El presidente Gustavo Petro cuestionó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El presidente dijo que no se dejaría “censurar”, haciendo referencia a la decisión judicial que le reitera que no puede participar en política.

“Yo no me dejo censurar porque estoy denunciando delitos y la Constitución me protege. Es un derecho fundamental. La honra, la persona y es una obligación constitucional que si ves un delito se denuncie (...) la persecución en contra de funcionarios por pensar diferente”, afirmó Petro.

El mandatario también criticó al candidato Abelardo de la Espriella por la lista que ha expuesto de políticos que supuestamente estarían comprando votos a favor de Iván Cepeda, el candidato del petrismo que busca la continuidad del Gobierno. Petro habló de “persecución de funcionarios” por buscar que esos líderes políticos terminen en la lista OFAC.

“Estados Unidos cambió, en un sector de su gobierno, la idea de priorizar la lucha contra el narcotráfico por priorizar la ideología de extrema derecha que tiene una parte de la Casa Blanca”, afirmó Petro.