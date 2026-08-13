No solo fue el terremoto: incendios forestales en cuatro departamentos y la alerta en el volcán Puracé tienen en vilo a las autoridades

Mientras buena parte de Colombia y el mundo miran a los 14 departamentos afectados gravemente por el terremoto de 7,4 en la escala de Richter del lunes 10 de agosto, en otros pequeños municipios los socorristas que quedaron disponibles enfrentan decenas de incendios forestales.

Las autoridades también se mantienen en vilo por la alerta naranja del volcán Puracé, cerca de Popayán, que el miércoles, 11 de agosto, hizo una nueva emisión de ceniza.

Cali: Luego de 72 horas del terremoto que afectó a la ciudad, el grupo de rescatistas y voluntarios continúa en su ardua labor durante día y noche, jornadas interminables con héroes invisibles que lo dan todo por rescatar con vida a los sobrevivientes Foto: José Luis Guzmán. El País

Debido a esas emergencias, en el departamento del Cesar le pidieron este jueves al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que está al frente de la atención de los afectados por el terremoto en Chocó y Risaralda, que mire un poco hacia el norte para evitar otra catástrofe.

Incluso, por medio de una carta, desde el miércoles la bancada de congresistas de ese departamento le pidió al nuevo director de la UNGRD darles una mano para apagar el fuego que sofoca a los campesinos.

“Junto a los demás congresistas del Cesar, solicitamos al Gobierno Nacional y a la @UNGRD apoyo aéreo urgente para atender los incendios forestales que afectan a varios municipios de nuestro departamento. La magnitud de esta emergencia requiere sumar capacidades y actuar con rapidez para proteger a nuestras comunidades y recursos naturales. Seguimos pendientes y gestionando. Mi departamento no está solo”, publicó en X el representante a la Cámara José el Mello Santos.

Sin embargo, las capacidades de la FAC están orientadas a ayudar a los afectados por el sismo que provocó el peor desastre de Colombia en el siglo XXI y también a apagar otros incendios en Abejorral y Santa Fe de Antioquia.

En ese departamento, en las últimas horas la FAC, por medio de un helicóptero Black Hawk y el sistema Bambi Bucket, realizó 15 descargas aéreas, en las cuales se emplearon 5.010 galones de agua y 7,5 galones de retardante.

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El brigadier general Luis Miguel Díaz Ríos, comandante de la FAC, dijo que el trabajo conjunto con los bomberos les permitió instalar piscinas de más de 6.000 galones de agua para evitar recorridos más largos hasta el embalse de La Fe para tomar el líquido y llevarlo hasta Abejorral y descargarlo sobre los campos afectados por el incendio.

Ese tipo de emergencias también tiene en alerta al Tolima, pues según indicó la Gobernación este jueves, ese departamento se “atraviesa una de las jornadas más críticas de la temporada de incendios forestales”.

Según detalló esa entidad territorial, son 39 conflagraciones activas en 18 municipios las que tienen trabajando a toda marcha a la Policía, a los bomberos y a voluntarios que buscan frenar el avance del fuego.

“La situación ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del departamento y mantiene desplegados a bomberos, organismos de socorro, comunidad, Policía Nacional, Ejército Nacional y demás instituciones que trabajan de manera coordinada para contener las llamas”, dijeron.

De hecho, la gobernadora Adriana Magali Matiz aseguró que “por disposición del presidente Abelardo De La Espriella, fue enviado un pelotón especializado en Atención y Prevención de Desastres, además de dos helicópteros especializados de la Policía y la FAC para fortalecer las tareas para apagar esos incendios. El municipio de San Luis es uno de los más afectados.

Como una medida urgente, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta para hacer frente al fuego.

“Esta decisión nos permitirá acelerar la inversión por más de $3.500 millones destinada al fortalecimiento de 32 cuerpos de bomberos y conformar una brigada departamental de reacción inmediata, que apoyará a los municipios cuando su capacidad de respuesta sea superada”.

Este jueves, el mandatario iba para Santacruz de Guachavés, y desde ese lugar liderar la atención de la emergencia.

Volcán Puracé en alerta naranja: reportan seis emisiones en 24 horas. ¿Qué debe hacer la ciudadanía?

Como si fuera poco, el volcán Puracé mantiene la atención de las autoridades en Cauca. El Servicio Geológico Colombiano alertó sobre seis emisiones de ceniza, con una altura máxima de 500, que fueron registradas en un lapso de 24 horas y 30 minutos desde el 11 de agosto a las 2 p. m.

David Santiago Tamayo, nuevo director de la UNGRD, señaló este jueves que ese volcán viene siendo monitoreado por una comisión técnica desde el fin de semana. Incluso planteó la posibilidad de adecuar albergues para evacuar a las poblaciones aledañas.