“Ojalá sea en el marco de la ley”, expresó Andrés Julián Rendón, ante inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia

La Superintendencia Nacional de Salud adelanta una visita de inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), según informó este lunes 22 de junio el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la publicación, el procedimiento habría sido anunciado previamente a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia. Rendón aseguró que la diligencia se desarrolla en las instalaciones de la empresa licorera y expresó su expectativa de que la actuación se lleve a cabo dentro del marco legal correspondiente.

“A esta hora, la Supersalud hace una visita de ‘inspección’ a la Fábrica de Licores de Antioquia y anuncia lo propio a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia”, escribió el dirigente político en su cuenta de X.

En la misma publicación, Rendón manifestó preocupación por las razones detrás de la revisión. El mandatario señaló que espera que la inspección no corresponda a una retaliación política relacionada con los resultados registrados en Antioquia durante los últimos procesos electorales.

La denuncia estuvo acompañada de una imagen de un documento identificado como un “Auto de Auditoría” emitido por la Superintendencia Nacional de Salud. En el documento se observa una orden de inspección firmada electrónicamente por Juan David Duque García, quien figura como superintendente delegado para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (E).

Hasta el momento, la Superintendencia Nacional de Salud no ha entregado detalles públicos sobre los objetivos, alcances o hallazgos preliminares de la visita. Tampoco se conoce una posición oficial de la Fábrica de Licores de Antioquia respecto de la diligencia.

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La FLA es una de las principales empresas industriales y comerciales del departamento y representa una fuente importante de ingresos para Antioquia. Por lo anterior, cualquier actuación de los organismos de control sobre la entidad genera atención tanto en el ámbito administrativo como en el político.

Fundada en 1920, la organización cuenta con un extenso recorrido en la industria que la ha hecho acreedora de diversos premios; por ejemplo, en 2009, el Aguardiente Antioqueño fue galardonado con la medalla de oro en la IV versión del International Rum Festival de Estados Unidos, un evento dirigido a reunir las mejores bebidas alcohólicas de la región.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes entreguen información oficial que permita esclarecer las razones y el alcance de la inspección adelantada en la empresa licorera.