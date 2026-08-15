Con la construcción del primer parque solar de autoconsumo en Segovia, Antioquia, sobre el Depósito de Relaves El Colibrí, una infraestructura que, tras cumplir su función minera, hoy genera energía limpia, la minera canadiense Aris Mining está transformando el abastecimiento de una de sus operaciones y mejorando su eficiencia operativa.

Crece participación de las mujeres en la industria minera en Colombia

Esta planta solar fotovoltaica, con una capacidad instalada de 2,1 MWp, generará aproximadamente 3,4 GWh de energía al año, sustituyendo cerca del 7 por ciento del consumo eléctrico de la mina El Silencio y evitando la emisión de alrededor de 550 toneladas de CO2 anuales.

Esta capacidad se suma a la producción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Doña Teresa (8,5 MW) y al contrato de compra de energía a EPM, provenientes de fuentes renovables, garantizando que el 100 % de la energía utilizada en el proyecto Segovia de Aris Mining provenga de fuentes renovables, lo que evita cerca de 3.800 toneladas adicionales de CO2 cada año.

Ecoparque El Colibrí. Segovia, Antioquia. Aris Mining. Foto: Aris Mining / API

Según Alejandro Jiménez, country manager de Aris Mining, este proyecto demuestra cómo los activos mineros pueden generar nuevo valor, incorporando principios de economía circular y regeneración del territorio. “La reutilización del depósito de relaves constituye un ejemplo concreto de innovación en el uso del suelo, al integrar cierre minero, generación renovable y eficiencia operacional en una misma solución”.

El Colibrí, más que reducir emisiones, redefine el concepto de cierre minero en Latinoamérica al integrar transición energética, economía circular, eficiencia en el uso del suelo y aprovechamiento de infraestructura existente. La iniciativa además dio origen al Ecoparque El Colibrí, un espacio para el deporte, la recreación y el encuentro para la comunidad.

La operación en Segovia cuenta con el Sello Energía Verde de EPM y una vida útil proyectada de 30 años para ambas infraestructuras. Esta transición energética beneficia directa e indirectamente a cerca de 40.000 habitantes del municipio y fortalece la sostenibilidad de una operación que genera más de 8.000 empleos entre directos e indirectos.

Alejandro Jiménez, country manager de Aris Mining. Foto: Aris Mining - API

El parque solar fue desarrollado mediante una alianza con GreenYellow, un modelo que permitió incorporar infraestructura renovable sin representar una inversión directa para Aris Mining, optimizando la eficiencia económica y ambiental del proyecto.

Este modelo representa un referente para la minería al demostrar que los procesos de cierre pueden diseñarse pensando en nuevos usos productivos que contribuyan a la sostenibilidad.

Transición y energías limpias: esta es la apuesta de Aris Mining en sus zonas de influencia en Colombia

La experiencia de Aris Mining en Segovia evidencia que el cierre minero puede convertirse en una oportunidad para generar valor ambiental, social y energético, demostrando que la infraestructura de la minería también puede tener una segunda vida al servicio del territorio.