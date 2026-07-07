Fiscalía dio detalles del caso en el que una mujer habría matado a su pareja a puñaladas

La Fiscalía General de la Nación inició el proceso de judicialización de Angie Karina Ruiz Hernández por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja.

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El reporte del ente acusador indica que los hechos bajo investigación se registraron el pasado domingo 28 de junio en el interior de una vivienda familiar en el suroccidente de Bogotá. La investigación penal quedó a cargo de un despacho asignado a la Seccional Bogotá para el esclarecimiento del caso.

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el incidente ocurrió durante las primeras horas de la madrugada.

Los análisis forenses preliminares señalan que la agresión se desencadenó en medio de una disputa de pareja que inició con agresiones verbales de ambas partes. En el desarrollo del altercado, la señalada habría tomado un arma cortopunzante para atacar a su compañero sentimental.

Despliegue de los servicios de emergencia en Kennedy

La reconstrucción de los hechos determinó que el afectado recibió impactos de arma cortopunzante en la zona del tórax y en una de sus extremidades superiores.

La victima fue trasaladada de emergencia para atender sus heridas. Foto: Universal Images Group via Getty Images

La víctima logró salir del apartamento con el fin de solicitar asistencia médica a los vecinos. Minutos después, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá hallaron al ciudadano herido en los pasillos de las zonas comunes del conjunto residencial.

Las patrullas del cuadrante coordinaron el traslado inmediato del hombre hacia las instalaciones de un centro asistencial de la zona sur de la capital del país.

El personal médico de turno reportó el fallecimiento del ciudadano horas después de su ingreso debido al impacto de los daños internos provocados en sus órganos. Tras la confirmación del deceso, las unidades policiales procedieron a acordonar el apartamento para proteger la escena.

Audiencias concentradas y medida de reclusión carcelaria

En el lugar de los hechos, el personal policial hizo efectiva la captura en flagrancia de la mujer implicada en el incidente doméstico. Las autoridades reportaron que la ciudadana realizó la entrega voluntaria del elemento cortopunzante que presuntamente fue utilizado en la ejecución de la agresión.

La mujer entregó voluntariamente el cuchillo con el que atacó a su pareja. Foto: Getty Images / athima tongloom

El objeto fue rotulado por los investigadores y enviado a los laboratorios de balística y criminalística bajo protocolos de cadena de custodia.

En el desarrollo de las audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, una fiscal de la Unidad de Vida de Bogotá imputó el delito de homicidio agravado.

La procesada optó por no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía y, por disposición de la autoridad judicial, deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario. La investigación continuará durante los próximos meses antes del juicio.