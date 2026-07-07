Liderar no es ocupar todo el espacio

Hay una dinámica que ocurre con frecuencia en organizaciones con estructuras muy jerarquizadas y que casi nadie señala de forma directa: las ideas no mueren por falta de talento ni de recursos. Mueren en el camino. Pasan de mano en mano, de reunión en reunión, de aprobación en aprobación y, en cada parada, pierden algo: velocidad, entusiasmo, esencia. Cuando por fin llegan a quien debe tomar la decisión final, ya no son lo que eran.

Eso no es un proceso. Es desgaste con estructura.

La decisión final siempre va a existir y siempre necesitará que alguien la tome. Ese no es el problema. El problema es todo lo que ocurre antes. Un equipo trabaja durante semanas en una propuesta, la presenta con argumentos sólidos y energía real y, entonces, empieza el recorrido: hay que consultarla con otro departamento, alinearla con otra área, esperar a que alguien más la revise. Cada filtro incorpora una nueva perspectiva, elimina un matiz o propone un ajuste. En algún punto de ese camino, algo se apaga. No la propuesta sobre el papel, sino el impulso de las personas que la construyeron.

Lo que se contagia cuando alguien ya sabe quién es

Eso tiene un costo que no aparece en ningún indicador, pero es completamente real: la gente pierde confianza y también pasión. No por falta de talento ni de ideas, sino porque el recorrido les enseñó que el entusiasmo no sobrevive a tantos filtros. Y cuando eso ocurre una y otra vez, no solo se pierde una propuesta. Se pierde la disposición de seguir apostando.

Para mí, liderar sin ocupar todo el espacio significa entender que la confianza no se concede al final del proceso, sino desde el principio. Cuando alguien tiene el criterio para tomar una decisión, la información para respaldarla y la responsabilidad sobre el resultado, el trabajo del líder no consiste en añadir una nueva capa de revisión.

Los equipos que realmente crecen no son los más supervisados. Son aquellos que saben que su criterio cuenta, que sus propuestas serán escuchadas con la misma energía con la que fueron construidas y que la decisión final estará enriquecida por quienes mejor conocen el tema, no necesariamente por quienes ocupan el cargo más alto.

La jerarquía no frena por el simple hecho de existir. Frena cuando se convierte en el paso obligatorio para todo, incluso para aquello que ya tiene una respuesta. Porque liderar no consiste en ocupar todo el espacio, sino en crear las condiciones para que otros puedan ocuparlo con criterio, confianza y responsabilidad.

Mónica Fonnegra, gerente Regional de Mercadeo y Comunicación, Grupo Arista