Ana María Diazgranados: sí es posible crear una carrera con propósito y visibilidad en el mercado laboral

Ana María Diazgranados ha construido una trayectoria en la que la empleabilidad dejó de ser una herramienta para conseguir trabajo y se convirtió en un vehículo de transformación humana.

Comunicadora social y periodista, gerente general de Olpana Colombia y mentora en empleabilidad y marca personal, ha dedicado su carrera a acompañar a cientos de profesionales en la construcción de oportunidades laborales con propósito.

Su liderazgo, guiado por la convicción de poner a las personas en el centro de cada decisión, la ha llevado a convertirse en una referente para mujeres y profesionales en toda Latinoamérica, reconocimiento que fue destacado en 2024 por IWomen en Miami.

Más allá de los resultados y los cargos, su mayor aporte ha sido demostrar que detrás de cada hoja de vida existe una historia, un proyecto de vida y un futuro que merece ser impulsado. “Yo no juego a poner hojas de vida bonitas y perfiles en LinkedIn, sino realmente le apuesto al futuro de las personas”, dice.