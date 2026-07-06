Empleabilidad

Ana María Diazgranados: sí es posible crear una carrera con propósito y visibilidad en el mercado laboral

Esta mentora en empleabilidad ha asesorado a cientos de personas que creían haber fracasado en el mercado laboral. Seguir su instinto y creer en el futuro de las personas han sido sus valores aliados.

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Redacción Semana
6 de julio de 2026 a las 12:19 p. m.
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Ana María Diazgranados ha construido una trayectoria en la que la empleabilidad dejó de ser una herramienta para conseguir trabajo y se convirtió en un vehículo de transformación humana.

Comunicadora social y periodista, gerente general de Olpana Colombia y mentora en empleabilidad y marca personal, ha dedicado su carrera a acompañar a cientos de profesionales en la construcción de oportunidades laborales con propósito.

Su liderazgo, guiado por la convicción de poner a las personas en el centro de cada decisión, la ha llevado a convertirse en una referente para mujeres y profesionales en toda Latinoamérica, reconocimiento que fue destacado en 2024 por IWomen en Miami.

Más allá de los resultados y los cargos, su mayor aporte ha sido demostrar que detrás de cada hoja de vida existe una historia, un proyecto de vida y un futuro que merece ser impulsado. “Yo no juego a poner hojas de vida bonitas y perfiles en LinkedIn, sino realmente le apuesto al futuro de las personas”, dice.