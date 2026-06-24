Jennifer Sáenz: liderazgo, comunicación y el poder de hacer que las cosas pasen

Jennifer Sáenz, comunicadora social, speaker y fundadora de Elespik, asegura que el principio que ha guiado su trayectoria profesional es el liderazgo entendido desde la responsabilidad. Inspirada en el concepto de Extreme Ownership, sostiene que cada persona debe asumir sus funciones como si fuera la responsable máxima del resultado, independientemente del cargo que ocupe. Para ella, esta mentalidad transforma la forma de trabajar y permite que las cosas sucedan.

Sáenz ha entrenado más de 150 empresas, entre ellas Pfizer, SAP, IBM, Sanofi, Bayer, MSD, Bimbo, IDB, Sherwin Williams, y entre los aprendizajes más relevantes de su carrera destaca la importancia de la contratación de talento. “No todas las personas encajan en todas las organizaciones, ni todas las empresas son el lugar adecuado para cualquier profesional”, cuenta.

Como consejo para quienes buscan crecer personal y profesionalmente, invita a desarrollar la sabiduría como si fuera un músculo que puede fortalecerse con el tiempo. En ese proceso, considera fundamental rodearse de personas valiosas, aprender de ellas y construir relaciones que impulsen nuevas oportunidades, ideas y aprendizajes.