Reporte de movilidad para este miércoles, 24 de junio; Secretaría responde si habrá marchas en Bogotá

El día de ayer se presentaron movilizaciones en Bogotá que afectaron el tránsito normal en las vías de la ciudad. Las marchas y plantones se llevaron a cabo en la Universidad Pedagógica, el Portal Las Américas y la carrera séptima con calle 45.

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Para este miércoles 24 de junio, la Secretaría de Gobierno confirmó que ya se encuentra monitoreando cinco puntos de la ciudad. No obstante, no recibieron solicitudes de acompañamiento para marchas ni manifestaciones.

En la Agencia Nacional de Tierras, un equipo de Diálogo Social, de la Secretaría, está realizando labores de monitoreo a las autoridades indígenas del suroccidente del país. Hasta el momento, no se presentan situaciones que alteren el orden público o la movilidad en este sector.

“En el espacio participan delegados de la ANT, ANR, Defensoría del Pueblo y Ministerio del Interior, quienes continúan adelantando acciones de concertación con la comunidad. Se informa que un recurso de la Secretaría de Salud permanecerá en el lugar hasta las 18:00 horas”, indicó la Secretaría de Gobierno.

El funcionario de la Defensoría del Pueblo, Ascanio Tapias, habló con las autoridades sobre las recomendaciones que fueron abordadas en una reunión que se llevó a cabo con representantes de la comunidad indígena.

La Secretaría de Salud también se encuentra en el punto para conocer los acuerdos de las mesas de diálogo ante el incremento de enfermedades respiratorias en Bogotá.

El equipo de Diálogo de la Secretaría de Gobierno monitorea las posibles marchas y plantones de este miércoles. Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá - API

Movilizaciones políticas

En Corferias, en la localidad de Teusaquillo, tampoco se evidencia presencia de convocantes ni actividades asociadas a las elecciones. En los últimos días, manifestantes habían realizado plantones para exigir garantías en el escrutinio tras los resultados electorales del domingo 21 de junio.

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Por su parte, en la Universidad Nacional realizaron una convocatoria bajo el nombre ‘Que la dignidad se nos haga costumbre’. Sin embargo, hasta el momento no se presentan asistentes o novedades en la institución.

En la Registraduría Nacional, las autoridades realizan monitoreos preventivos en caso de que lleguen manifestantes. De igual manera, están atentos a la Plaza de Bolívar, en La Candelaria, donde se había programado un velatón.