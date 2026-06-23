Lo que parecía ser una jornada tranquila en Bogotá, tras una racha de protestas y concentraciones luego de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la Alcaldía Mayor informó este martes, 23 de junio, sobre la llegada de indígenas a la capital.

¿Habrá movilizaciones este martes 23 de junio en Bogotá? Alcaldía confirma concentración de estudiantes en estación Museo Nacional

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, todas estas personas serían parte de la comunidad Misak, quienes llegaron a la capital con el objetivo de reclamar el cumplimiento de compromisos que fueron acordados entre ellos y el Gobierno Nacional.

Según Quintero, la Alcaldía ha estado al tanto de la llegada de los indígenas desde la madrugada de este martes, quienes se trasladaron desde el municipio de Piendamó, del departamento del Cauca.

Serían unas 500 personas de la comunidad que se han movilizado en el país por medio de 23 vehículos, entre ellos chivas y otros tipos de transporte.

Ante la llegada del grupo, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha comenzado a implementar las medidas correspondientes para atender el asunto. Por medio de sus agentes de dialogo, se busca comunicar con los voceros de la comunidad para así llegar a un acuerdo y prevenir alteraciones de orden público.

“Nuestros gestores están atentos a su entrada y arribo final a Bogotá para gestionar su presencia temporal. De igual forma, tenemos equipos ya dispuestos en puntos estratégicos de la ciudad”, comunicó Gustavo Quintero en su cuenta de X.

Horas después, el Secretario de Gobierno de Bogotá emitió otro comunicado en donde la comunidad ingresó al medio día en la capital sin presentar alguna novedad.

La idea de los indígenas Misak, según los voceros del grupo, sería trasladarse a las instalaciones del Ministerio del Interior, ubicado en el centro de Bogotá, para así expresar sus puntos con el Gobierno Nacional.

Ya hacia las 4 de la tarde, Quintero informó a través de sus redes sociales sobre la decisión final de la comunidad, en donde se concentrarían temporalmente en el entorno de la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en el CAN.

En este lugar, el distrito dispondrá de su dispositivo de gestores para prevenir cualquier hecho que pueda ocurrir en las próximas horas.

La última vez que la comunidad Misak estuvo en Bogotá

El pasado 11 de mayo de 2026 fue el caso más reciente en el que indígenas de la comunidad Misak llegaron en caravanas a la ciudad de Bogotá.

Bogotá. Abril 21 de 2026. Integrantes de la comunidad indígena Misak se concentran en la Plaza Cultural La Santamaría y avanzan en movilización hacia la Plaza de Bolívar, para exigir el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno Nacional. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Las protestas por parte de la comunidad va encaminado a las inconformidades que fueron manifestadas el pasado 21 y 22 de abril, en donde, por medio de un pliego de peticiones que fue revelado por SEMANA, los indígenas denunciaban que el Gobierno Nacional les quitó sus territorios.

Según exponen, la actual administración ha sido la encargada de quitarles predios que favorecían a los cabildos de Pitayó, Yaquivá y Mosoco.