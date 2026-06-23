Lo que parecía ser una jornada tranquila en Bogotá, tras una racha de protestas y concentraciones luego de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la Alcaldía Mayor informó este martes, 23 de junio, sobre la llegada de indígenas a la capital.
De acuerdo con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, todas estas personas serían parte de la comunidad Misak, quienes llegaron a la capital con el objetivo de reclamar el cumplimiento de compromisos que fueron acordados entre ellos y el Gobierno Nacional.
Según Quintero, la Alcaldía ha estado al tanto de la llegada de los indígenas desde la madrugada de este martes, quienes se trasladaron desde el municipio de Piendamó, del departamento del Cauca.
Serían unas 500 personas de la comunidad que se han movilizado en el país por medio de 23 vehículos, entre ellos chivas y otros tipos de transporte.
Desde las primeras horas de la madrugada monitoreamos aproximadamente 23 vehículos, entre chivas y otros tipos, que vienen desplazándose desde Piendamó (Cauca) hasta Bogotá.— Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) June 23, 2026
Son unas 500 personas de la comunidad indígena Misak que, según han manifestado, vienen a exigir el…
Ante la llegada del grupo, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha comenzado a implementar las medidas correspondientes para atender el asunto. Por medio de sus agentes de dialogo, se busca comunicar con los voceros de la comunidad para así llegar a un acuerdo y prevenir alteraciones de orden público.
“Nuestros gestores están atentos a su entrada y arribo final a Bogotá para gestionar su presencia temporal. De igual forma, tenemos equipos ya dispuestos en puntos estratégicos de la ciudad”, comunicó Gustavo Quintero en su cuenta de X.
Horas después, el Secretario de Gobierno de Bogotá emitió otro comunicado en donde la comunidad ingresó al medio día en la capital sin presentar alguna novedad.
La idea de los indígenas Misak, según los voceros del grupo, sería trasladarse a las instalaciones del Ministerio del Interior, ubicado en el centro de Bogotá, para así expresar sus puntos con el Gobierno Nacional.
La comunidad Misak proveniente del Cauca ingresó a Bogotá sobre el medio día sin mayores novedades.— Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) June 23, 2026
Sus voceros han indicado que en el transcurso de la tarde se concentrarán en el entorno del @MinInterior en el centro de la ciudad.
Seguimos con el dispositivo del Distrito…
Ya hacia las 4 de la tarde, Quintero informó a través de sus redes sociales sobre la decisión final de la comunidad, en donde se concentrarían temporalmente en el entorno de la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en el CAN.
En este lugar, el distrito dispondrá de su dispositivo de gestores para prevenir cualquier hecho que pueda ocurrir en las próximas horas.
⚠️ La comunidad Misak decidió finalmente concentrarse temporalmente en el entorno de la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en el CAN. Allí ha estado desplegado también nuestro dispositivo de gestores desde primera hora, de manera preventiva. https://t.co/C1Y9hU6aXe— Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) June 23, 2026
La última vez que la comunidad Misak estuvo en Bogotá
El pasado 11 de mayo de 2026 fue el caso más reciente en el que indígenas de la comunidad Misak llegaron en caravanas a la ciudad de Bogotá.
Las protestas por parte de la comunidad va encaminado a las inconformidades que fueron manifestadas el pasado 21 y 22 de abril, en donde, por medio de un pliego de peticiones que fue revelado por SEMANA, los indígenas denunciaban que el Gobierno Nacional les quitó sus territorios.
Según exponen, la actual administración ha sido la encargada de quitarles predios que favorecían a los cabildos de Pitayó, Yaquivá y Mosoco.