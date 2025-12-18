Filantropía

Natalia León desarrolla modelos sociales sostenibles que no dependan únicamente de la filantropía

Lleva dos décadas transformando realidades desde el trabajo con organizaciones de impacto social en distintos lugares del mundo. Hoy, su foco está puesto en la inversión de impacto como motor para enfrentar los grandes desafíos sociales y ambientales de la región.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 4:44 p. m.
Natalia León es CEO de Latin American Impact Investing Forum (FLII)
Natalia León es CEO de Latin American Impact Investing Forum (FLII)
Natalia León es CEO de Latin American Impact Investing Forum (FLII)

Natalia León desarrolla modelos sociales sostenibles que no dependan únicamente de la filantropía

