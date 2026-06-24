Elespik: la empresa que capacita personas capaces para convertirlas en personas brillantes

Elespik nació en 2019 con una apuesta clara: demostrar que las habilidades blandas pueden convertirse en una herramienta estratégica para transformar organizaciones. Hoy, bajo el liderazgo de Jennifer Sáenz, la compañía ha construido procesos de formación ejecutiva enfocados en comunicación asertiva, liderazgo y experiencias capaces de generar cambios reales en las personas y en los equipos.

A través de talleres, experiencias outdoor y metodologías innovadoras, Elespik ha llevado el team building más allá de las dinámicas tradicionales. Desde equipos que enfrentan sus miedos hasta proyectos que conectan a empresas con iniciativas sociales en comunidades vulnerables, la compañía ha entendido que el crecimiento corporativo también puede generar impacto humano.

En esta historia, Sáenz comparte la trayectoria de su organización y cómo la pandemia impulsó nuevas formas de innovar, la importancia de escuchar al cliente y la visión de convertir a Elespik en un referente dentro del mundo empresarial. Más que formar ejecutivos, Elespik construye culturas organizacionales más conscientes, humanas y capaces de dejar huella.