Mujer fue condenada por torturar y matar a su hijo menor de edad: Fiscalía dio detalles

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer señalada como responsable de las agresiones corporales que causaron la muerte de su hijo de cinco años.

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El deceso del menor de edad se registró el pasado sábado 9 de mayo en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Las autoridades judiciales vincularon formalmente a la ciudadana tras recolectar los elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos.

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Detalles de la investigación y reserva legal del caso

De acuerdo con los reportes presentados por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la mujer, de 28 años, habría atacado al menor entre febrero y mayo de 2026.

Las indagaciones preliminares señalan el uso de cables eléctricos y objetos contundentes durante los incidentes registrados al interior de la vivienda familiar. El inmueble está ubicado en el sector La Avanzada, perteneciente al barrio Santo Domingo, en la zona nororiental de la capital antioqueña.

La Fiscalía detalló que la identidad de la víctima y la de su madre permanecen bajo reserva legal, al igual que el desarrollo de las audiencias concentradas.

Se desconoce el nombre del menor de edad que falleció a manos de su madre, así como el de su progenitora. Foto: Getty Images

Esta restricción de datos atiende de manera estricta a las disposiciones consagradas en el Código de la Infancia y la Adolescencia para la protección de los derechos de los menores. La procesada compartía la residencia con la víctima y otro hijo menor de edad, quien quedó bajo la custodia de las autoridades correspondientes.

Informes forenses y cargos imputados por el ente judicial

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que el menor presentaba un total de 120 lesiones abrasivas en diferentes regiones del cuerpo con distintos periodos de cicatrización.

La agresión final consistió en un impacto en la región abdominal que desencadenó un cuadro médico de peritonitis, provocando el fallecimiento. Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la captura de la investigada el pasado sábado 27 de junio.

La causa de la muerte del menor fue una peritonitis. Foto: Getty Images

La Fiscalía imputó a la detenida los delitos de tortura y homicidio, bajo la respectiva causal de conducta agravada debido al vínculo de consanguinidad.

Durante las audiencias preliminares, la procesada decidió no aceptar los cargos imputados por el ente acusador, por lo que el despacho judicial ordenó su traslado inmediato a un establecimiento penitenciario. El proceso continuará su etapa formal a la espera del correspondiente escrito de acusación.

Contexto de violencia infantil en el departamento de Antioquia

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) documentó al menos 228 casos de violencia sexual infantil en Antioquia que requirieron el inicio de procesos administrativos de restablecimiento de derechos durante el primer semestre del año.

Imagen de referencia de abuso a niña menor de edad. Foto: Getty Images. Foto: Getty Images

Las estadísticas oficiales ubican a las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali con los índices más altos de maltrato hacia la población infantil. La capital de Antioquia registra la segunda tasa nacional en agresiones físicas y psicológicas dentro del entorno familiar.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín y las entidades forenses coordinan la recolección de datos para la publicación de los boletines estadísticos oficiales de mitad de año.

Los organismos estatales mantienen el monitoreo en los sectores periféricos de la ciudad para identificar focos de vulnerabilidad e implementar rutas de atención temprana. La consolidación de estos reportes semestrales permitirá ajustar las políticas públicas de prevención criminal en las comunas afectadas.