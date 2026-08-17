Colombia supera las 220 toneladas de ayuda internacional tras el terremoto: estos son los países que se han sumado

La solidaridad internacional continúa llegando a Colombia tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, y que dejó graves afectaciones en diferentes puntos del país, especialmente en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

UNGRD hace llamado urgente tras terremoto: pide no remover escombros hasta descartar que haya sobrevivientes

El Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que hasta este lunes 17 de agosto, Colombia ha recibido 222,5 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, elementos de higiene, medicamentos y suministros médicos destinados a atender a las comunidades damnificadas.

De acuerdo con el balance de la Cancillería, El Salvador encabeza los aportes con 100 toneladas, seguido por México, con 58,5 toneladas; Chile, con 50 toneladas, y Perú, con otras 14 toneladas. Los suministros ya se encuentran apoyando la respuesta humanitaria en los territorios afectados.

Rescatistas internacionales también trabajan en Colombia

La cooperación no se limita a la entrega de suministros. Al país también han llegado 144 integrantes de equipos internacionales especializados que se incorporaron a las operaciones desplegadas después del terremoto.

Entre ellos se encuentran 82 miembros de la misión humanitaria de Israel, 40 integrantes del Equipo ECU 11 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Ecuador, y 22 técnicos de búsqueda y rescate urbano provenientes de Estados Unidos.

Paralelamente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) utiliza herramientas digitales y satelitales para establecer la magnitud de las afectaciones. La respuesta internacional también contempla kits de alimentación, higiene, hábitat y menaje, además de bodegas móviles y tanques de agua.

Más ayuda está en camino

La Cancillería anticipó que la asistencia continuará aumentando. Entre los nuevos aportes anunciados se encuentran 20 toneladas de suministros de India, cerca de 52 toneladas de Paraguay y unas 30 toneladas procedentes de Guatemala.

Alemania enviará 2.500 filtros de agua y 3.000 kits de cocina; Luxemburgo aportará carpas familiares y multipropósito; Suecia, tiendas familiares y mantas, mientras que China anunció, entre otros elementos, 7.000 mantas, 1.900 tiendas de campaña y 15 vehículos de emergencia para la potabilización de agua.

Con un cartel y abrazos, un caleño ayuda a enfrentar el dolor que dejó el terremoto en la ciudad: “Esto apenas empieza”

Millones de dólares para atender la emergencia

A los cargamentos se suman importantes aportes económicos. Estados Unidos ha movilizado 26,5 millones de dólares en asistencia tras el terremoto, destinados a refugios de emergencia, alimentación, protección y otras necesidades humanitarias.

España anunció un primer paquete por un millón de euros e Italia aportará 1,5 millones de euros. También se han sumado la Santa Sede, Suiza, Corea, Singapur, Noruega y Suecia mediante recursos canalizados a través de diferentes organizaciones humanitarias.

La Cancillería aseguró que continuará coordinando la cooperación internacional mientras avanza la atención de las comunidades golpeadas por una de las emergencias más graves que ha enfrentado Colombia en los últimos años.