UNGRD hace llamado urgente tras terremoto: pide no remover escombros hasta descartar que haya sobrevivientes

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hizo un llamado urgente a las autoridades de las zonas golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto: no iniciar la remoción de escombros hasta tener certeza de que no quedan sobrevivientes entre las estructuras colapsadas.

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David Santiago Tamayo Roldán, director general de la UNGRD, entregó la instrucción al finalizar la más reciente sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) Nacional, realizada este lunes 17 de agosto.

“Durante la sesión del puesto de mando unificado de este lunes, le solicité especialmente a alcaldes y gobernadores de los territorios afectados por el sismo del pasado lunes no pasar a la fase de remoción de escombros hasta que se tenga la absoluta certeza de que no hay esperanza de encontrar sobrevivientes”, afirmó.

Las recomendaciones para retirar los escombros

Tamayo explicó que, una vez se determine que un territorio puede avanzar hacia esa fase, deberá conformarse un comité de demoliciones y acordonar una cuadra alrededor del lugar donde se realizarán los trabajos.

El ingreso a estas zonas deberá estar limitado al personal especializado encargado de las labores, además de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal.

“También recomendamos conformar grupos de apoyo psicosocial para brindar soporte a las familias de los fallecidos que necesitan acompañamiento profesional en este momento tan difícil”, agregó el director de la UNGRD.

Más de 300 imágenes satelitales de las zonas afectadas

En paralelo a las labores sobre el terreno, la Mesa Geomática activó el Charter Internacional y el Disaster Response Coordination System de la NASA, lo que permitió obtener más de 300 imágenes satelitales.

De acuerdo con Tamayo, este material será fundamental para apoyar la identificación y caracterización de las zonas afectadas por el terremoto.

También fueron recibidas imágenes de alta resolución correspondientes a Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Cartago, suministradas por Airbus y Datum Ingeniería.

Así evaluarán las edificaciones afectadas

La UNGRD también trabaja con diferentes entidades en la implementación de un aplicativo que permitirá consolidar la información y avanzar en la inspección de las construcciones que presentan posibles afectaciones estructurales.

El procedimiento tendrá dos etapas. La primera será una inspección rápida, basada en una evaluación visual externa y un diagnóstico preliminar. Las estructuras podrán ser clasificadas como de uso permitido, uso restringido, que requieren una evaluación más detallada o inseguras y no habitables.

Posteriormente se realizará una evaluación detallada para establecer los daños y emitir recomendaciones sobre las intervenciones necesarias y el posible uso de cada una de las estructuras afectadas.

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Pereira cerró la fase de búsqueda y rescate

Finalmente, el director de la UNGRD informó que Pereira reportó el cierre de la fase de búsqueda y rescate de sobrevivientes y de recuperación de personas fallecidas.

Tras esa decisión, según explicó Tamayo, Cali es el único territorio que mantiene activa la fase de respuesta al terremoto.

Las autoridades continúan allí con las operaciones correspondientes, mientras en otros territorios afectados avanzan las evaluaciones de daños y las acciones necesarias para las siguientes etapas de atención de la emergencia.