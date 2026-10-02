Pocas horas después del anuncio de la Fiscalía General de citar a imputación de cargos al periodista deportivo y presentador Ricardo Orrego, su defensa envió un comunicado en el que anunció que está dispuesto a atender las citaciones de las autoridades judiciales.

“No me digas que no te gusta”: sale a la luz nuevo e impactante testimonio sobre presunto acoso sexual en reconocido canal

La abogada Julieth Natali Fiallo manifestó que Ricardo Orrego aportará todos los elementos que considere necesarios para demostrar su inocencia ante los estrados judiciales.

“Existe un interés claro en que se precisen y se den a conocer integralmente los hechos para esclarecer las circunstancias que han dado lugar a los señalamientos hasta ahora desconocidos para ejercer así la defensa de mi representado”, indicó la jurista.

Fiscalía pidió aplicar un “enfoque diferencial de género” en el proceso penal contra Jorge Alfredo Vargas

En el pronunciamiento de cinco párrafos, la defensa del presentador manifestó que desde el primer minuto han manifestado su disposición de aclarar los hechos.

“Por esta razón, el señor Ricardo Orrego acudirá a las diligencias para las cuales sea requerido y ejercerá sus derechos, aportando la información y los elementos que correspondan para contribuir al esclarecimiento de los hechos”, precisó.

Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. Foto: Suministrada a SEMANA

La Fiscalía General confirmó que los hechos materia de investigación se habrían presentado entre 2012 y 2024 dentro de las instalaciones del Canal Caracol, en el noroccidente de Bogotá.

En este caso, existen cinco víctimas reconocidas que relataron cómo Orrego las abordaba constantemente para acosarlas.

Por esta razón, Orrego será imputado por los delitos de acoso sexual y acto sexual violento. La decisión fue confirmada por el Grupo de Tareas Especiales que investiga hechos de violencia basada en género al interior de los medios de comunicación.

“Le echó candado al carro y me forzó”: periodista Tatiana Cruz revela el grave episodio de acoso que vivió con Ricardo Orrego

Debido a estos hechos, el pasado 24 de marzo, el Canal Caracol anunció la salida de Ricardo Orrego.

“Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego (…) Estas decisiones no contribuyen a un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, indicó el canal.

Insiste en su inocencia

La abogada de Ricardo Orrego aseguró que cuentan con todas las pruebas para demostrar la inocencia del periodista deportivo.

El periodista deportivo Ricardo Orrego. Foto: Instagram @orregoricardo

“Es indispensable recordar que cualquier investigación debe desarrollarse con plena observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción y las demás garantías fundamentales que integran el proceso penal colombiano”, precisó la abogada.

Por esto, pidió el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

“Solicitamos respetuosamente a la opinión pública y a los medios de comunicación permitir que las actuaciones avancen, evitando conclusiones anticipadas acerca de responsabilidades. El señor Ricardo Orrego reitera su voluntad de comparecer, esclarecer los hechos y ejercer plenamente su derecho de defensa, con respeto por la administración de justicia y por los derechos de todas las personas involucradas”, añadió.