A las 3:25 de la tarde de este lunes 3 de agosto se instaló formalmente, la imputación de cargos en contra del presentador Jorge Alfredo Vargas por su presunta participación en cuatro casos de acoso sexual.

En medio de la diligencia judicial, la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió que se aplique toda la legislación y jurisprudencia existente para la protección de la identidad de las víctimas.

“Las víctimas de acoso sexual en entornos laborales tienen derecho, entre otros, a la intimidad, a la confidencialidad, a la no revictimización, a la protección frente a eventuales retaliaciones”, explicó la delegada del ente investigador.

En este sentido señaló que existe jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional “para eventos de acoso laboral y del acoso sexual dentro del ambiente laboral, destacando el deber de vida, diligencia y la adopción de medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral”.

“Y también el deber de vida, diligencia y la adopción de medidas efectivas de protección para las denunciantes”, añadió.

Por esto, le pidió a la jueza de control de garantías que aplique “el enfoque diferencial y de género” en este proceso penal.

Frente a esto, pidió tanto la reserva de la audiencia y la anonimización de la identidad y datos que las puedan o lleven a la identificación de las denunciantes.

“La anonimización de la identidad de las víctimas y la reserva de esta de esta audiencia, la única manera de proteger a las víctimas en su intimidad y demás derechos que se comprometen con su desarrollo. Es importante precisar, señoría, que las medidas que hoy se solicitan no redundan en perjuicio de los derechos del indiciado o de un juicio imparcial que puede desarrollarse a posteriori ni serán incompatibles con estas”

En su intervención aseguró que son cuatro las víctimas de este expediente. Por esto, pidió que se apliquen los lineamientos esablecidos por la ley.

“En tal sentido, señoría, reitero la petición de anonimización de los datos de la víctima 2, víctima 3, víctima 4 y que se nos permita citarlas a lo largo de la formulación de imputación de esta manera, señoría”, añadió.

Frente a esto, la defensa de Jorge Alfredo Vargas pidió que la audiencia se realice de manera pública con la respectiva restricción de los datos de las víctimas.

Debido a la gran cantidad de peticiones, la jueza suspendió para el próximo martes 4 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, la reanudación de la audiencia.