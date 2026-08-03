Jurisdicción Agraria, hacinamiento y humanización del sistema carcelario: los retos que hereda el próximo Gobierno

La reglamentación de la Jurisdicción Agraria, la maternidad subrogada, la política nacional de drogas, el plan nacional de política criminal y el Conpes 2025 para la humanización del sistema penitenciario son algunas de las deudas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le deja al de Abelardo De La Espriella.

Esa información se conoció en el documento de cien páginas que elaboró el Ministerio de Justicia del presidente Petro, para darle un parte final al empalme que han venido adelantando con el Gobierno entrante de De La Espriella, el cual ya tiene como designado para ese gabinete al abogado Iván Cancino.

Ministro de Justicia designado, Iván Cancino, alertó de modificación del manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Uno de los mayores desafíos que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno es la implementación del Conpes 4157 de 2025, una hoja de ruta que ayudará a impulsar los principales retos estratégicos del sector, como los compromisos relacionados con la resocialización, el acceso a derechos, la reducción de la reincidencia y la superación progresiva de las condiciones que llevaron a declarar el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario.

Otro de los retos que deberá enfrentar el ministro Cancino será adoptar el nuevo Plan Nacional de Política Criminal, que deberá garantizar los enfoques de derechos humanos, justicia restaurativa, prevención del delito, seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional.

Foto referencial de hacinamiento carcelario en Colombia. Foto: Colprensa

El Gobierno de De La Espriella también tendrá que cumplir con la Política Nacional de Drogas que dejó el Gobierno Petro para el periodo 2023-2033, con el objetivo de consolidar los procesos de territorialización de la política y asegurar la sostenibilidad de programas estratégicos como el Banco de Proyectos, las Zonas de Paz y el Programa Ruta Altera para el sistema de responsabilidad penal para menores.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro también admitió que una de las grandes deudas que deja es la Jurisdicción Agraria. Por ello, le pidió al presidente De La Espriella y a su ministro Cancino que impulsen el trámite para que la iniciativa sea aprobada y se ponga en marcha una jurisdicción especializada para las comunidades rurales y la resolución de conflictos sobre la tierra y el territorio.

Así mismo, la ministra de Justicia (e) Cielo Rusinque reconoció que es importante avanzar en la construcción de una reglamentación sobre la maternidad subrogada, un procedimiento de reproducción asistida en el que una mujer gesta y da a luz a un bebé para otra persona.

Esa ley brindaría seguridad jurídica a las partes involucradas, garantizaría la protección de los derechos de las mujeres y los menores de edad, y establecería criterios claros para su aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano.

Esos son los principales retos que deberá afrontar el Gobierno de Abelardo De La Espriella en materia judicial, además de la delicada situación de hacinamiento que llega a un 27 % en el fin de la era Petro. Este panorama deberá ser atendido junto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Conozca el documento completo del empalme:

https://es.scribd.com/document/1069497728/descarga