Gobierno Petro denuncia ataque cibernético contra MinJusticia; ministro de De La Espriella hizo petición

Pocos días antes de que finalice el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Justicia denunció que en las últimas horas sufrió un ataque cibernético que comprometió tanto la infraestructura tecnológica como la disponibilidad de algunos servicios.

Frente a esa situación, el ministro de Justicia designado por Abelardo De la Espriella, Iván Cancino, hizo un llamado a través de sus redes sociales: “Pido a las autoridades actuar con rapidez para verificar quién fue el responsable y cuál fue el propósito de este ataque”.

El Gobierno Petro anunció a través de un comunicado que, apenas se detectó la anomalía, se activaron los protocolos de ciberseguridad, contención y aislamiento preventivo de los sistemas afectados para evitar su propagación.

La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, manifestó: “Rechazo de manera categórica este ataque contra la infraestructura tecnológica del Estado y hago un llamado a la Fiscalía, a la Policía y a las demás autoridades competentes para que adelanten con mayor celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”.

La denuncia del ministro designado Iván Cancino. Foto: Instagram

El Ministerio de Justicia ahora trabaja de manera articulada con el Ministerio de las Tecnologías, el cual dispuso de un equipo especializado que estará acompañando a las autoridades competentes, para contener el incidente, determinar su alcance, avanzar en la recuperación segura de los sistemas y restablecer gradualmente los servicios.

El Gobierno reconoció que “ninguna organización está exenta de enfrentar este tipo de amenazas”, pues el minJusticia contaba con mecanismos de seguridad y respuestas de seguridad que se activaron de manera inmediata para contener la situación y proteger la infraestructura tecnológica.

“No cederemos ante este tipo de ataques y continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades de ciberseguridad para proteger la información institucional, garantizar la continuidad de los servicios y reforzar nuestra estructura tecnológica”, indicó la ministra (e) Rusinque.

Lo particular es que este ataque cibernético se registró justo cinco días después de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le entregue las riendas del país al presidente electo Abelardo De La Espriella.