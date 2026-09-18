Colombiano denunciado por alta funcionaria de la ONU sería extraditado, pese a tener la orden de captura suspendida

SEMANA conoció en exclusiva la delicada situación que esta atravesando Juan Manuel Rojas, el padre de tres menores de edad que terminó denunciado por su expareja, Isabel María Albaladejo, la alta comisionado de la ONU en Honduras, después de que intentó conseguir la custodia de sus hijos. El hombre ahora podría terminar extraditado.

El caso tomó un giro inesperado a finales de febrero de 2025, cuando SEMANA reveló que Albaladejo, quien es una altísima funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para América Latina, habría falsificado documentos judiciales para sacar a su hijo menor de edad de Colombia.

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Pero el trasfondo de esta historia arrancó en Honduras, donde la entonces pareja de esposos, que llevaban 19 años juntos decidió separarse, Juan Manuel Rojas regresó a Colombia y con ello inició una batalla judicial que involucraba la custodia de los menores y hasta graves denuncias de abusos.

La mujer tenía la custodia de los niños en Honduras, pero Rojas se habría enterado por las niñeras de los supuestos maltratos hacia la hija mayor, y lo más grave, los presuntos abusos a los que habría sido sometido el niño pequeño por parte de un hombre cercano a la familia, quien sería la pareja de otra funcionaria de la ONU y subordinada de Albaladejo.

En diciembre de 2024, la entonces adolescente de 14 años y el niño de 8 años volvieron a Colombia, pero a principios de enero del año pasado debían regresar a Honduras, sin embargo, el menor se quejó de una otitis y tras ser llevado a un prestigioso hospital de Bogotá, el dictamen fue: abuso sexual.

En enero del año pasado la comisaría de Familia de Chía, Cundinamarca, le dio la custodia a la abuela del niño, pero tiempo después, en Usaquén (Bogotá), la custodia fue restablecida a la mamá de los menores, Isabel Albaladejo, pero en ese documento quedó fijada la prohibición de la salida de los menores del país. Ese sería el documento que habría sido alterado.

Paralelo a esta situación en Colombia, la alta comisionada de la ONU denunció en Honduras a su expareja por violencia doméstica, más de un año después de la separación. Por esa denuncia fue que las autoridades ordenaron su captura y Rojas terminó detenido con fines de extradición.

¿Extraditado sin orden de captura?

Juan Manuel Rojas ya casi completa dos años detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá, a la espera de que las autoridades judiciales le resuelvan su situación jurídica frente a esa solicitud de extradición que hizo Honduras por la denuncia de violencia intrafamiliar que le interpuso su expareja.

Sin embargo, fuentes de la familia confirmaron que pese al desistimiento de la orden de captura por parte de un juez en Honduras, la Interpol habría procedido a avanzar con el trámite de extradición de Rojas en las próximas horas.

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SEMANA accedió a una constancia del Juzgado Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, la capital de Honduras, que confirma: “En fecha dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026) este Órgano Jurisdiccional, ordenó la Suspensión de la Orden de Captura, por haberse presentado caución suficiente”.

En ese documento, la justicia hondureña también reconoció que esa decisión se estableció para que la defensa procediera a realizar los trámites legales pertinentes para el retorno de Rojas, con el fin de que respondiera por el proceso penal que inició Isabel Albaladejo en su contra por el delito de maltrato familiar agravado.

Fuentes dentro del proceso explicaron que el juez en Honduras que descartó la orden de captura contra Juan Manuel Rojas lo habría hecho porque la pena por ese delito en ese país es baja y él ya había pagado casi dos años privado de la libertad en Bogotá solo esperando el trámite de extradición.

De esa forma, fue que la justicia en Honduras le hizo el llamado a su defensa para que se presentara de manera libre y voluntaria. Pese a esa situación, al parecer, nadie en Colombia hizo los trámites consulares y nunca supieron que la orden de captura en contra de Rojas fue suspendida.

La defensa de Juan Manuel Rojas lleva casi dos meses comunicándole a la Fiscalía, a la Interpol, al Ministerio de Justicia y a la Rama Judicial de Colombia que su orden de captura en Honduras no está vigente, pero pese a todas esas alertas en las próximas horas podría terminar extraditado.

Lo más particular de esta historia es que la familia de Rojas ha intentado hablar con la Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, para que impute a la comisionada Albaladejo por la presunta falsificación de un documento judicial para intentar sacar a su hijo menor de edad del país, pero hasta el momento no ha pasado nada.

De hecho, desde la familia informaron que al tener acercamiento con la fiscal del caso, les manifestó que “se le había perdido, al parecer, el interrogatorio” que le hizo a Isabel María Albaladejo; por lo que argumentó que debía hacer más gestiones. Ya casi se completan dos años de este proceso y la alta comisionada de la ONU sigue sin responder ante la justicia colombiana.