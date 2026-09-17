Policía y funcionarios quedaron sorprendidos con lo hallado en estos locales del norte de Bogotá

En una acción interinstitucional orientada a fortalecer la seguridad urbana y el ordenamiento territorial, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Alcaldía Local de Usaquén, adelantó una contundente intervención de control en la localidad del norte.

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Las labores de inspección se focalizaron en la franja comercial de la calle 163A entre carreras 8C y 9, dentro del barrio San Cristóbal Norte, donde operaban múltiples irregularidades de ocupación del espacio público.

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El operativo conjunto contó con la participación activa de diversas entidades del orden distrital, departamental y de la Policía Nacional. Como balance prioritario de la jornada, las autoridades lograron la recuperación efectiva de 400 metros cuadrados de espacio público que permanecían invadidos de manera indebida.

Además, durante el procedimiento de despeje se incautaron seis estructuras móviles que obstaculizaban el tránsito peatonal y vehicular en el sector.

Decomiso de armas, celulares robados y mercancía de contrabando

Durante las requisas y registros a establecimientos comerciales, la fuerza pública obtuvo significativos resultados en materia de seguridad ciudadana.

Operativo en San Cristóbal Norte deja 7 locales sellados y 400 m² de espacio recuperado. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Los uniformados procedieron al decomiso de siete armas blancas, una caja de municiones para arma traumática y 13 teléfonos celulares que registraban reporte por hurto en las bases de datos de las autoridades judiciales, al tiempo que impusieron dos comparendos por el porte de elementos cortopunzantes.

De igual manera, los inspectores intervinieron en la comercialización de mercancías ilegales, logrando la incautación de 385 cajetillas de cigarrillos y 48 unidades de licor de contrabando que no contaban con los sellos ni las estampillas de regulación tributaria.

Como consecuencia directa de los hallazgos y el incumplimiento de las normas de funcionamiento, se aplicó la medida de suspensión temporal a siete establecimientos comerciales de la zona.

Presencia institucional permanente en los barrios

El alcalde local de Usaquén, Daniel Ortiz, destacó la efectividad de las acciones integrales en el territorio y reiteró que la presencia de la Administración Distrital continuará de manera constante en las zonas críticas.

Operativo en San Cristóbal Norte deja 7 locales sellados y 400 m² de espacio recuperado. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

“Estos resultados muestran que cuando trabajamos de manera coordinada y estamos presentes en el territorio, podemos generar cambios concretos. Vamos a seguir interviniendo los puntos que lo necesiten”, enfatizó el mandatario local.

La Alcaldía Local confirmó que mantendrá esquemas de seguimiento periódico en San Cristóbal Norte para evitar la reocupación del espacio público y garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia, reafirmando el compromiso del Distrito por recuperar la tranquilidad y la seguridad en los barrios de la capital.