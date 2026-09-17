Momentos de tensión en Bogotá por fuerte incendio en fábrica de muebles: afectación en la movilidad de la carrera 30

El fuego en una fábrica de muebles sorprendió a vecinos y transeúntes en plena jornada del jueves y obligó a intervenir rápidamente para sacar a quienes permanecían dentro del lugar. La emergencia también terminó afectando uno de los corredores viales más transitados de la zona.

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Este fuerte incendio estructural se registró al mediodía de este 17 de septiembre en una bodega de muebles ubicada en el barrio 12 de Octubre, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

La emergencia generó preocupación entre los habitantes del sector, mientras diferentes usuarios de redes sociales comenzaron a reportar imágenes y videos de la conflagración.

De acuerdo con información conocida sobre la emergencia, dos personas quedaron atrapadas dentro del inmueble. Vecinos del sector acudieron en su ayuda y lograron auxiliarlas antes de que fueran trasladadas a centros asistenciales.

Incendio en fábrica de muebles del barrio 12 de Octubre en Bogotá. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

Hasta ahora, no se conoce el estado de salud de las dos personas que resultaron afectadas por el incendio.

La situación también tuvo consecuencias sobre la movilidad. El incendio provocó tráfico lento en la NQS, especialmente en el sentido norte-sur, mientras se atendía la emergencia en el sector.

Bomberos de Bogotá confirmó que sus unidades atendieron el incendio y posteriormente lograron controlar las llamas.

Según dijo la institución, la conflagración se presentó en el primer nivel de una fábrica ubicada en la carrera 53 con calle 76. Una vez controlado el fuego, los organismos de emergencia aseguraron el área y solicitaron la presencia del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Incendio en fábrica de muebles del barrio 12 de Octubre en Bogotá. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

La emergencia ocurrió en una zona de alta actividad comercial y residencial, por lo que el humo y la presencia de los organismos de socorro llamaron rápidamente la atención de quienes se encontraban en los alrededores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cuál habría sido el origen del incendio ni han establecido las circunstancias que llevaron a que las dos personas quedaran atrapadas.

Bomberos Bogotá aprovechó la atención de la emergencia para lanzar una advertencia relacionada con las conexiones eléctricas. La entidad recordó que un tomacorriente saturado puede generar un cortocircuito en cuestión de minutos, una situación que puede convertirse rápidamente en un riesgo de incendio.

Mientras continúan las verificaciones en el lugar, la recomendación para los ciudadanos es evitar acercarse a la zona de la emergencia y permitir el trabajo de los organismos encargados de asegurar el área.

La prioridad ahora está en establecer las condiciones del inmueble y conocer qué provocó la conflagración, además de esperar información oficial sobre la evolución de las dos personas que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales.