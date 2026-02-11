El martes 10 de febrero se presentó un incendio en una fábrica de colchones en Soacha. Esto ocurrió alrededor de las 7 de la noche en el barrio León XIII.

El trágico momento alertó a la comunidad del sector y muchos salieron sorprendidos a grabar lo que estaba ocurriendo. El pánico y la angustia se apoderaron de las personas que presenciaban las impactantes escenas.

#CUNDINAMARCA. Se presenta incendio estructural en una fabrica de colchones en Soacha en el sector de León XIII. Al momento, Cuerpo de Bomberos del municipio hacen presencia en el lugar tratando de controlar la conflagración de las llamas. No se tiene reporte de lesionados.… pic.twitter.com/q7BAutJRSB — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 11, 2026

El incendio se agravó a raíz de los materiales inflamables que pueden encontrarse en una fábrica de este tipo. El ambiente estaba impregnado de humo denso que se volatilizaba por el aire.

Este incendio también dejó afectadas a las casas circundantes en las que se encontraba la fábrica, por lo que se hizo la evacuación de las viviendas debido a los riesgos que puede suponer un incendio de tal magnitud.

Policía entró a una casa de Bogotá y se llevó tremenda sorpresa por lo que encontró: una persona les avisó

Según la información que se dispone del caso, cinco personas tuvieron que ser atendidas por la exposición al humo. En este momento continúan las respectivas investigaciones para poder esclarecer los hechos y las posibles causas que pudieron generar este impactante incendio.

Las autoridades trabajaron por más de cuatro horas para poder estabilizarlo y, según lo que se indica, fue difícil de controlar dada la naturaleza del mismo.

La increíble historia del cinematográfico robo a un camión cargado con bultos de sal: hay seis ladrones capturados

Aunque no se registraron pérdidas humanas, sí hubo pérdidas económicas, pues las llamas consumieron diferentes equipos que se utilizaban dentro de las labores de la empresa.

Incendio en barrio León XIII de Soacha. Foto: Red social X

Un testigo del hecho se pronunció a través de una entrevista con el medio de comunicación Citytv, diciendo: “Se presentó un incendio, no sabemos cuál fue el motivo, pero al parecer un presunto cortocircuito del mezclador de espumas con químicos que funcionan en la fábrica de colchones“.

Riesgos de la inhalación de humo en un incendio

Asfixia y falta de oxígeno: el humo sustituye el oxígeno que se inhala al respirar, lo que puede provocar la pérdida de conciencia y, si se sigue inhalando, eventualmente la muerte.

el humo sustituye el oxígeno que se inhala al respirar, lo que puede provocar la pérdida de conciencia y, si se sigue inhalando, eventualmente la muerte. Lesiones en el tracto respiratorio: por la alta temperatura del humo pueden presentarse lesiones en la boca y en la garganta, así como obstrucciones por inflamación que impiden el paso del aire y pueden ocasionar complicaciones.

por la alta temperatura del humo pueden presentarse lesiones en la boca y en la garganta, así como obstrucciones por inflamación que impiden el paso del aire y pueden ocasionar complicaciones. Síntomas frecuentes: tos, sibilancias (pitidos que se escuchan al respirar), ardor en zonas como ojos y nariz, así como dolor de cabeza.

La exposición prolongada al humo también puede agravar enfermedades preexistentes.