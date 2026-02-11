Bogotá

En video|Incendio en fabrica de colchones en Soacha: las pérdidas fueron millonarias

Una situación desafortunada se presentó en Soacha; una fábrica de colchones fue consumida por las llamas en el barrio León XIII.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

11 de febrero de 2026, 9:59 a. m.
Incendio en fábrica de colchones en Soacha.
Incendio en fábrica de colchones en Soacha. Foto: Red social X

El martes 10 de febrero se presentó un incendio en una fábrica de colchones en Soacha. Esto ocurrió alrededor de las 7 de la noche en el barrio León XIII.

El trágico momento alertó a la comunidad del sector y muchos salieron sorprendidos a grabar lo que estaba ocurriendo. El pánico y la angustia se apoderaron de las personas que presenciaban las impactantes escenas.

El incendio se agravó a raíz de los materiales inflamables que pueden encontrarse en una fábrica de este tipo. El ambiente estaba impregnado de humo denso que se volatilizaba por el aire.

Este incendio también dejó afectadas a las casas circundantes en las que se encontraba la fábrica, por lo que se hizo la evacuación de las viviendas debido a los riesgos que puede suponer un incendio de tal magnitud.

Según la información que se dispone del caso, cinco personas tuvieron que ser atendidas por la exposición al humo. En este momento continúan las respectivas investigaciones para poder esclarecer los hechos y las posibles causas que pudieron generar este impactante incendio.

Las autoridades trabajaron por más de cuatro horas para poder estabilizarlo y, según lo que se indica, fue difícil de controlar dada la naturaleza del mismo.

Aunque no se registraron pérdidas humanas, sí hubo pérdidas económicas, pues las llamas consumieron diferentes equipos que se utilizaban dentro de las labores de la empresa.

Incendio en barrio León XIII de Soacha. Foto: Red social X

Un testigo del hecho se pronunció a través de una entrevista con el medio de comunicación Citytv, diciendo: “Se presentó un incendio, no sabemos cuál fue el motivo, pero al parecer un presunto cortocircuito del mezclador de espumas con químicos que funcionan en la fábrica de colchones“.

Riesgos de la inhalación de humo en un incendio

  • Asfixia y falta de oxígeno: el humo sustituye el oxígeno que se inhala al respirar, lo que puede provocar la pérdida de conciencia y, si se sigue inhalando, eventualmente la muerte.
  • Lesiones en el tracto respiratorio: por la alta temperatura del humo pueden presentarse lesiones en la boca y en la garganta, así como obstrucciones por inflamación que impiden el paso del aire y pueden ocasionar complicaciones.
  • Síntomas frecuentes: tos, sibilancias (pitidos que se escuchan al respirar), ardor en zonas como ojos y nariz, así como dolor de cabeza.

La exposición prolongada al humo también puede agravar enfermedades preexistentes.

