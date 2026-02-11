Policía entró a una casa de Bogotá y se llevó tremenda sorpresa por lo que encontró: una persona les avisó

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo un sorprendente hallazgo al interior de una casa ubicada en la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital del país.

El mayor Jhon Barrera, comandante de la estación de Policía de la mencionada localidad, indicó que todo inició después de que una persona les avisara que algo extraño sucedía en la vivienda.

Este fue el sujeto capturado en el operativo. Foto: Policía de Bogotá

Tras esto, la Seccional de Investigación Criminal comenzó a estar pendiente del sitio y del hombre que allí vivía, hasta que finalmente en las últimas horas se llevó a cabo un operativo en el que se confirmó que en la residencia se producía marihuana.

La sorpresa fue mayor cuando descubrieron que había sido instalada una cámara de cultivo hidropónico, en la cual se lograban producir hasta 45 kilogramos de marihuana exótica..

“Este tipo de marihuana crece en un área de la que no es originaria, por lo que requiere condiciones específicas de cultivo. Esta planta, al tener flor, sus efectos pueden variar y ser más potentes“, indicaron las autoridades.

Estos fueron algunos de los objetos encontrado en el operativo. Foto: Policía

Además, en el sitio también fueron incautados más de 11.000 gramos de esta sustancia.

De acuerdo con las investigaciones, la droga era distribuida bajo la modalidad de domicilio para evitar el control de las autoridades. Asimismo, era vendida por libras en diferentes bares y discotecas de las localidades de Chapinero y Rafael Uribe a un valor aproximado entre los 600 y 800 mil pesos.

La Policía confirmó que en el operativo se logró la captura de un sujeto, quien al parecer sería la única persona que estaba detrás de esta actuación ilegal. El hombre, de 30 años, deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“La Policía Metropolitana de Bogotá, durante el año 2026 y gracias a los diferentes controles preventivos y operativos, ha logrado incautar más de 354 kilos de marihuana”, precisó el mayor Barrera.

El sujeto capturado ya fue dejado a disposición de la autoridad competente para que se inicie el proceso judicial en su contra.