BOGOTÁ

Tremenda sorpresa se llevó la Policía en medio de operativo en bar de Chapinero, en Bogotá

Una persona fue capturada en flagrancia, quedando a disposición de la Fiscalía.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 12:16 p. m.
En la imagen, la caleta que funcionaba a control remoto.
En la imagen, la caleta que funcionaba a control remoto. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció este martes, 10 de febrero, haber llevado a cabo durante las últimas horas tres diligencias de registro y allanamiento en los barrios Chapinero Central e Ingemar Oriental Bajo, en la localidad de Chapinero.

Lo anterior, según información de las autoridades, tras recibir información que daba cuenta de que en un bar de Chapinero se estaba comercializando droga.

“Estas acciones se adelantaron a partir de información suministrada por una fuente no formal, la cual indicó que en un establecimiento abierto al público presuntamente se estaría comercializando sustancias estupefacientes. Con base en esta información, se iniciaron las correspondientes actividades investigativas y de policía judicial”, se indicó desde la Metropolitana de Bogotá.

Sin embargo, tremenda sorpresa se llevaron los uniformados al hallar que la droga estaba oculta en el bar, en una caleta que funcionaba a control remoto para tratar de evadir el control de las autoridades.

“Se evidenció la utilización de una caleta accionada mediante control remoto empleada para ocultar las sustancias y evadir los controles policiales”, dijo el teniente coronel Javier Cárdenas, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El teniente coronel también indicó que una persona fue capturada en flagrancia. Además, en dicha caleta encontraron 200 dosis de marihuana, 92 dosis de base de coca, 22 dosis de tussi y más de 500 mil pesos en efectivo.

La caleta con droga.
La caleta con la droga. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras lo anterior, el capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización.

“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana, a través de la línea de emergencia 123, reiterando su compromiso con la protección de la comunidad y la lucha frontal contra el microtráfico”, invitó la Policía Metropolitana de Bogotá.

