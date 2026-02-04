‘Buscaban convertir’ marihuana en luz: así cayó un cargamento de droga en El Dorado

Los criminales no dan tregua en su intento para el transporte de droga. En las últimas horas fue hallado un cargamento de marihuana en las bodegas del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, el cual estaba camuflado en dos transformadores de energía.

De acuerdo con el mayor Jhonatan Quintero, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, al interior de los transformadores de energía había alrededor de 84 kilos de marihuana.

El oficial de la Policía también indicó que la droga estaba distribuida en 71 paquetes que estaban vinipelados.

“En una labor importante de registro y control en las bodegas de carga de envío y carga del Aeropuerto Internacional El Dorado y gracias al apoyo de nuestro canino Runy, que mediante el olor alerta a los uniformados”, explicó el mayor Quintero.

Los dos transformadores de energía cargados con marihuana. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Este cargamento llegó a El Dorado procedente de Barranquilla y tenía destino la isla de San Andrés.

“La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la vida e integridad de los capitalinos a través de la línea de emergencia 123 o al CAI más cercano”, invitaron desde la Policía.

Marihuana ocultada dentro de huevos

La semana pasada, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, una mujer de 61 años fue capturada luego de que uniformados detectaran que los alimentos que llevaba para una persona privada de la libertad contenían en su interior una sustancia muy similar a la marihuana.

El hallazgo se produjo durante los controles habituales que realizan las autoridades para el ingreso de alimentos a las celdas de la Estación de Policía de Usme.

La mujer que fue captura con los huevos que contenían marihuana. Foto: Policía Nacional

De acuerdo con la información confirmada con la Policía Metropolitana de Bogotá, la mujer llegó con una cubeta de huevos que, al momento de la verificación, presentó irregularidades.

Al revisar los huevos, los uniformados encontraron que las cáscaras tenían alteraciones internas y, tras abrirlas, hallaron marihuana.