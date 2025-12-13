Hombre intentaba esconder 35 kilos de marihuana en un pagadiario en Bogotá; así fue capturado

Según la Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas a un hombre de 20 años a quien le incautaron aproximadamente 35 kilos de marihuana, escondidos en bolsas de basura cuando intentaba ingresarlos a un pagadiario del barrio Las Cruces, en el centro de la capital.

Los uniformados que patrullaban la carrera 5 con calle 2 recibieron una alerta de la central de radio sobre una persona sospechosa. Al interceptarlo y revisar las bolsas que portaba, agente encontraron una sustancia que, por sus características y olor, se asemejaba a marihuana.

El teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de la estación Santa Fe, señaló que la mercancía estaba lista para su comercialización en el sector: la incautación equivale a cerca de 35.000 dosis que, según la investigación preliminar, habrían sido distribuidas en puntos del centro como el Parque Tercer Milenio, Las Cruces y el barrio San Bernardo.

El detenido, de nacionalidad extranjera, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras la audiencia, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, de acuerdo con la Fiscalía.

Este hecho hace parte de un conjunto de operativos que las autoridades han desplegado en la localidad de Santa Fe y zonas aledañas para atacar el microtráfico. En lo corrido del año la Policía Metropolitana ha reportado incautaciones que superan las ocho toneladas de marihuana en la ciudad.

Las autoridades han intensificado patrullajes y controles en puntos del centro de Bogotá donde se registra venta al por menor de estupefacientes. Operativos recientes en la zona de Santa Fe y San Bernardo han dejado detenciones y decomisos de dosis lista para la venta.

El parte policial entregado por la estación Santa Fe describe el procedimiento como una captura en flagrancia tras la verificación del contenido de varias bolsas. El oficial además destacó que la persona estaba registrada por las autoridades como vinculada al tráfico de estupefacientes en ese punto del centro.