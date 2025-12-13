El caso de envenenamiento a dos niñas con talio en Bogotá, que en las últimas semanas ha generado una fuerte atención, sigue relevando detalles sobre cómo la sustancia llegó a las frambuesas que acabaron con la vida de las menores.

Zulma Guzmán habló en entrevista con Focus Noticias, y afirmó que “el hecho de haber sido amante durante año es lo que hoy se usa para vincularme” y reclamó que sobre ella se ha montado “una estrategia para destruir su imagen personal y profesional”. La empresaria negó haber tenido control o participación en el envío de las frambuesas y dijo estar dispuesta a ejercer su defensa por las vías legales.

La empresaria explicó además que viajó el 13 de abril por razones académicas y para adelantar proyectos profesionales en el exterior, y rechazó que su desplazamiento haya sido un intento por evadir a las autoridades. “Los que me conocen saben que yo no huí a ninguna parte”, dijo. También insistió en que tiene pruebas para demostrar su inocencia.

Los hechos que investiga la Fiscalía comenzaron en abril, cuando dos menores del norte de Bogotá presentaron un deterioro progresivo de su salud tras consumir frambuesas cubiertas en chocolate enviadas por domicilio; ambas murieron y las necropsias determinaron intoxicación por talio.

Las autoridades ampliaron la línea de indagación luego de hallar rastros de talio en exámenes previos a integrantes de la familia, por lo que la investigación incluye análisis toxicológicos, testimonios y trazabilidad de las llamadas y rutas del pedido.

Con base en pruebas que se han venido recabando, la Fiscalía solicitó una orden de captura y pidió la activación de una circular roja de Interpol para ubicar a Guzmán Castro fuera del país.

Las entidades competentes han rastreado movimientos internacionales y han puesto bajo la lupa varias comunicaciones que vincularían números de contacto y puntos de origen del pedido con personas y direcciones que están siendo verificadas.

En sus declaraciones, Guzmán dijo: “Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito”, y, acto seguido, aseguró que no es la responsable.

Las piezas que la Fiscalía ha mostrado incluyen el testimonio del domiciliario que entregó el pedido, registros de seguimiento por cámaras y rastros telefónicos que ubicarían el encargo en una oficina desde la que salió el domicilio. La entidad también estudia cómo se habría obtenido el talio.