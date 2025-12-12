Papá de niña muerta por talio contó dónde conoció a Zulma Guzmán y reveló mensaje que le envió: “Con cualquier gurre”

El nombre de Zulma Guzmán no ha dejado de sonar en los últimos días. La mujer es señalada de estar detrás del envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos niñas, en Bogotá.

Una de las víctimas era la hija de Juan de Bedout Vargas, dueño del apartamento al que llegaron como un regalo las frambuesas que, lamentablemente, acabaron con la vida de las menores de edad.

Este hombre, según se ha confirmado, tuvo una relación clandestina con Guzmán, por lo que la principal hipótesis es que el ataque buscaba hacerle daño a él.

Zulma Guzmán en medio de una entrevista. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en YouTube: Achievers Lab

De Bedout ya habló con los investigadores y su testimonio es crucial para armar el rompecabezas de todo lo que hay detrás de este caso. El diario El Tiempo reveló lo que él les dijo a las autoridades, detalles clave que han sido de suma importancia para las investigaciones.

El papá de la menor de 14 años contó que decidió llevar a su hija al médico después de que se enterara de que una de sus amigas, de apellido Forero, estaba internada en la clínica.

En un principio, pensó que se trataba de un malestar normal, más precisamente de una epidemia de influenza y, de acuerdo con su declaración, le dio algunos medicamentos a la niña. Sin embargo, al enterarse de lo otro, y al ver que no mejoraba, acudió al hospital.

Poco después, le informaron que la otra adolescente había muerto; la angustia creció y su hija fue internada. A las pocas horas, se produjo su deceso.

Tras confirmarse que el desencadenante de todo había sido el talio, De Bedout contó que su esposa, Alicia Grahan Sardi, también había tenido presencia de este metal en su cuerpo, aunque aclaró que este no fue el culpable de su fallecimiento.

“No murió por talio, sino invadida de cáncer, una enfermedad muy dolorosa”, dijo.

Zulma Guzmán Castro | Foto: SEMANA

El hombre dijo que su pareja estuvo envenenada por talio hasta en dos oportunidades, aunque creen que estos episodios se dieron de manera accidental. Finalmente, la mujer falleció el 17 de agosto de 2021.

Poco después apareció el nombre de Zulma Guzmán, quien hoy está siendo buscada por las autoridades. De acuerdo con el testimonio revelado por El Tiempo, De Bedout la conoció en un congreso en Cartagena en 2018 y allí tuvieron un romance clandestino.

Entre otros detalles, el hombre confirmó que en una oportunidad ella le intentó poner un localizador en el carro, algo que habría quedado grabado en las cámaras de seguridad del conjunto.

Además, explicó que tras la muerte de su esposa, Zulma Guzmán le enviaba libros de superación, como si lo estuviera intentando apoyar.

Pero hay otro episodio más que tuvo que vivir con ella y que ha llamado la atención. En una oportunidad, De Bedout salió a comer con su entonces novia y, al parecer, la hoy prófuga los vio; poco después le envió un mensaje.

“En serio, con cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”, decía el mensaje.