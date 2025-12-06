Ella es Zulma Guzmán Castro, la empresaria señalada por la muerte de dos niñas con talio en Bogotá; participó en famoso programa

La investigación por la muerte de dos menores en Bogotá, ocurrida en abril pasado por envenenamiento con talio, tomó un rumbo inesperado luego de que la Fiscalía solicitara a la Interpol emitir una circular roja contra Zulma Guzmán Castro, presunta implicada en los hechos.

Empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing Car-B, Guzmán Castro está en el centro de un proceso penal de alto perfil, acusada de coordinar el envío de frambuesas contaminadas con talio que provocaron la muerte de las niñas, de 13 y 14 años.

Tras meses de pesquisas exhaustivas, el ente investigador reveló que las frutas, entregadas como regalo por un domiciliario, habrían sido enviadas por la mujer señalada, lo que consolidó su vinculación con el trágico desenlace.

“Se tramitó la expedición de notificación roja de Interpol para materializar el requerimiento en contra de la mujer, toda vez que se tiene información que indica que se ha desplazado por diferentes países, entre estos, Brasil, España y Reino Unido”, informó la Fiscalía.

¿Quién es Zulma Guzmán?

Zulma Guzmán Castro, economista de la Universidad de los Andes y emprendedora tecnológica, es la principal sospechosa en el caso. Recientemente, se conoció que la mujer es fundadora y CEO de Car-B, plataforma de alquiler de vehículos eléctricos y a gasolina lanzada en 2016. De hecho, ganó notoriedad tras participar en Shark Tank Colombia, donde su proyecto de carsharing recibió el respaldo de los jurados.

Durante su presentación en el programa (a partir del minuto 28:23), Zulma Guzmán Castro tuvo que responder a las inquietudes de los jurados, quienes indagaron sobre la sostenibilidad del modelo de negocio, el crecimiento de la base de usuarios y el valor real de su compañía.

Cuando le consultaron sobre las medidas para prevenir delitos dentro de la plataforma, la empresaria aseguró que contaban con controles y protocolos diseñados para reducir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios.

“El filtro está basado en centrales de riesgo, capacidad de pago. Tienen que tener 21 años y tienen que tener pase vigente, obviamente”, respondió Zulma.

Además, explicó cuál fue el origen de la idea del proyecto: “Estaba cansada de mi trabajo anterior y mi hermana vive en Barcelona. Ella me dio la idea, me dijo: ‘¿Por qué no mira este proyecto que de pronto funciona en Bogotá?’ Y me metí de cabeza”.

Durante sus casi cuatro años de funcionamiento, Car-B logró consolidar una base cercana a cinco mil usuarios y poner en marcha una flota de alrededor de sesenta automóviles, entre ellos varios eléctricos.

Zulma Guzmán Castro | Foto: SEMANA

A pesar de este avance, Guzmán Castro señaló que adaptar y sostener este tipo de servicio en Colombia representó un desafío considerable debido a las condiciones del mercado y las particularidades del entorno local.

“Era un proyecto muy lindo. Y lo que estaba buscando era una empresa que fuera de alto crecimiento, que tuviera muchos miembros, que pudiéramos lograr realmente tener una masa de carros para lograr esos objetivos. Pero de otra parte, pues obviamente hacer un dinerito. Comencé sin saber nada del tema, fue una idea de mi hermana y entonces dije yo: ‘Bueno, me interesa, me parece superinteresante’. Y empecé a mirar el tema sin conocer absolutamente nada, sin conocer nada de carros ni nada”, precisó la empresaria en entrevista con el canal de YouTube, Verdades Incómodas, en 2025.

Aunque la mujer afirma que lleva dos años viviendo en Argentina, SEMANA tuvo acceso a información sobre sus recientes registros migratorios, los cuales indican que abandonó Colombia el pasado 13 de abril. Esta fecha coincide con lo señalado por la Fiscalía, que sostuvo que, tras conocerse la muerte de las niñas, ella viajó rumbo al sur del continente.