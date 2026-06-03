Caso talio: los detalles de la audiencia clave en el proceso contra Zulma Guzmán

Este miércoles 3 de junio se conocieron detalles de una inspección realizada por los investigadores de la Fiscalía General y la Policía Nacional, que hacen parte del grupo interdisciplinario del caso de la empresaria bogotana Zulma Guzmán.

“Un caso de asesinato serial”: esta es la principal hipótesis de la Fiscalía sobre muerte de niñas con talio

Esto, después de ubicar el locker que le había sido asignado a Guzmán en el exclusivo Club El Nogal, en el norte de Bogotá, del cual era socia.

Tras las pesquisas, se encontraron varias pruebas que, en resumidas palabras, se han convertido en un rompecabezas para los investigadores del CTI y la Sijín.

Y es que no es para menos. En el mencionado locker 314 se encontraron guantes de látex, un pote de arcilla para hacer mascarillas, frascos con la etiqueta de “azufre” y stickers de una reconocida empresa dedicada a domicilios.

La fiscal Camargo advierte que el envenamiento de las niñas con talio podría ser un caso de asesinato serial. Tienen evidencia de otro caso en la misma familia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/18ur5iA4NT — Revista Semana (@RevistaSemana) March 17, 2026

La fiscal de la Unidad de Vida que tiene el caso —y que es reconocida por llevar los procesos por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y el crimen del estudiante de los Andes, Juan Esteban Moreno— analiza cada una de las piezas encontradas para verificar el uso que le dio Zulma Guzmán.

Mientras esto ocurre, SEMANA pudo establecer que para el próximo miércoles 17 de junio, a las 4 de la tarde, está programada una audiencia de búsqueda y control selectivo en base de datos, la cual es clave en esta etapa de la investigación por doble homicidio y tentativa de homicidio.

Zulma Guzmán: ¿se lanzó al Támesis por una crisis emocional o por una estrategia judicial? Nuevo libro analiza el caso

En esa diligencia, que está pendiente de la asignación de un juez de control de garantías, la Fiscalía General pedirá que se imparta el aval a la cadena de custodia de las pruebas recolectadas, con el fin de utilizarlas dentro del proceso penal.

Igualmente, se solicitará autorización para recolectar otra evidencia que podría ser calificada como íntima de la persona investigada.

¿Qué pasó con la extradición?

En los próximos días, el Ministerio de Justicia recibirá el informe de la Comisión Judicial del Reino Unido, que visitó recientemente la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

La inspección se realizó por solicitud de la defensa de la empresaria bogotana, que ha alegado la aplicación de principios jurídicos para proteger la salud mental.

Por esa solicitud, se verificó si el centro carcelario exclusivo para mujeres cuenta con la capacidad para atender este caso y brindarle la atención requerida.

Este documento es clave en la evaluación de la solicitud de extradición.

Zulma Guzmán fue detenida a finales de diciembre de 2025 cuando intentaba saltar al río Támesis, en Londres, después de que se emitiera en su contra una orden de captura internacional.