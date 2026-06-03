Misterioso hallazgo en el locker de Zulma Guzmán en exclusivo club social desata nuevas preguntas en el caso

En el pequeño locker 314 del exclusivo club El Nogal de Bogotá, los investigadores del CTI de la Fiscalía General y la Sijín de la Policía Nacional encontraron elementos que serían probatorios en la investigación que se adelanta contra la empresaria Zulma Guzmán.

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En la revisión, los expertos del grupo interdisciplinario hallaron elementos que definieron como bastante extraños para estar en el locker de un club social: dos frascos transparentes con tapa azul con la palabra ‘azufre’ en la etiqueta.

Así mismo, encontraron tres paquetes de bolsas con logos de una reconocida empresa de domicilios en Colombia y que, según otra de las líneas de investigación, fueron utilizadas para llevar las frambuesas cubiertas con chocolate que contenían talio, las cuales causaron la muerte de dos menores de edad.

La fiscal Camargo advierte que el envenamiento de las niñas con talio podría ser un caso de asesinato serial. Tienen evidencia de otro caso en la misma familia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/18ur5iA4NT — Revista Semana (@RevistaSemana) March 17, 2026

En los stickers que se pegan a las bolsas de domicilio para ocasiones especiales se lee: “Un regalo de amor y amistad del mejor (...)”.

En otra bolsa, según destaca el informe que ya está en poder de la fiscal de la Unidad de Vida, se encontraron fajas estéticas, un par de medias veladas de color negro, un pote que indica en su etiqueta que es de arcilla para mascarillas y dos pares de guantes de látex.

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Por el momento, no se sabe qué uso les dio Zulma Guzmán a dichos elementos y mucho menos por qué estaban en el locker del club, que se caracteriza por sus medidas y protocolos de seguridad.

Los otros elementos hallados son de uso personal: desodorantes, cremas corporales y aceites.

Para el próximo miércoles 17 de junio está programada una audiencia de búsqueda selectiva en base de datos en medio de esta investigación.

Juan de Bedout y Zulma Guzmán. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

En esta diligencia se le podrá pedir a un juez de control de garantías darles legalidad a las pruebas recaudadas en El Nogal y pedir nuevas autorizaciones para obtener más pruebas.

Mientras llega la fecha de esa audiencia, la fiscal del caso ya anexó el informe de la Sijín a la investigación con la que se le imputarán cargos a Zulma Guzmán por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Es clave tener en cuenta que debido a que las víctimas fueron menores de edad, la ley no contempla ningún beneficio jurídico.

Hace unos días, una comisión de las autoridades judiciales de Reino Unido visitaron la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, con el fin de verificar si cumple varias condiciones.

Esto, teniendo en cuenta la petición hecha por la defensa de la empresaria bogotana, quien fue detenida a finales de 2025 cuando intentó lanzarse al río Támesis, en Londres.

En la actualidad, Zulma Guzmán se encuentra recluida en la prisión HMP Bronzefield, en Londres, donde recibe atención médica y psiquiátrica.