Nación

Así, Zulma Guzmán habría conseguido el talio que mató a dos niñas: hay dos hipótesis

Las autoridades continúan investigando el caso para que no quede ninguna pregunta sin responder.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
20 de marzo de 2026, 11:55 a. m.
Zulma Guzmán Castro.
Zulma Guzmán Castro. Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

Pese a que han pasado varios meses desde la muerte de las dos niñas por envenenamiento por talio y que la principal sospechosa, Zulma Guzmán, está detenida en Inglaterra, todavía se tienen muchos interrogantes.

Odontólogo reveló lo que Zulma Guzmán le dijo después de envenenar a menores con talio: le confesó plan que tenía

Las autoridades siguen adelantando las investigaciones para esclarecer todo en su totalidad y poco a poco ha salido más información que está en duda. Pero una de las principales preguntas es cómo la mujer consiguió el talio.

De acuerdo con Noticias RCN, los investigadores manejan dos hipótesis, las cuales cada día van tomando más fuerza.

El hecho originador de las hipótesis es que, según el examen toxicológico que se les hizo a los cuerpos de las víctimas, consumieron alrededor de 20 miligramos de este químico.

Bogotá

FILBo 2026 en Bogotá: programación, horarios y todo lo que se sabe del festival

Bogotá

¿Cómo reportar una infracción de tránsito en Bogotá? Guía para ciudadanos

Vehículos

Alcaldía de Bogotá da a conocer importante anuncio para la movilidad en el Festival Estéreo Picnic

Bogotá

Cierres viales y desvíos este domingo 22 de marzo en Bogotá por la Carrera Enel X Night Race 10K

Bogotá

Clima seco con lloviznas en Bogotá, mientras crecen los riesgos por incendios y deslizamientos en varias partes del país

Bogotá

Protestas afectaron la movilidad en este sector de Bogotá este jueves 19 de marzo

Bogotá

Cortes de luz en Bogotá este viernes, 20 de marzo: revise barrios afectados y horarios para evitar quedarse sin energía en plena jornada

Bogotá

Odontólogo reveló lo que Zulma Guzmán le dijo después de envenenar a menores con talio: le confesó plan que tenía

Nación

Justicia investiga si Zulma Guzmán envió chocolates con talio a otra mujer. Se explora la tesis de crimen “serial”

Confidenciales

Zulma Guzmán pidió que, en caso de ser extraditada a Colombia, sea recluida en una guarnición militar

“En la muestra descrita como ‘frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco’ analizada, se detectó talio en una concentración superior a 20 UG/ML”, dice el documento.

Zulma Guzmán
Zulma Guzmán. Foto: Colprensa

A partir de ahí, todo se centra en saber cómo fue que Zulma Guzmán lo consiguió para ponerlo en las frambuesas, las cuales fueron consumidas por las niñas y provocaron su muerte.

Por eso, una de las principales líneas de investigación es que la mujer habría conseguido este metal pesado en el mercado negro, debido a que en Colombia no es fácil obtener esta sustancia de manera legal y sin que exista prueba alguna de ello.

La segunda hipótesis, según el medio mencionado, es que la empresaria pudo haber conseguido el talio en Argentina a través de alguna persona conocida. Esto toma sentido teniendo en cuenta que dentro de sus planes estaba irse al país sudamericano.

Justicia investiga si Zulma Guzmán envió chocolates con talio a otra mujer. Se explora la tesis de crimen “serial”

Sin embargo, estas dos hipótesis son —hasta el momento— líneas de investigación; no se tiene certeza de cómo Zulma Guzmán habría conseguido el veneno que después llegó al alimento.

Las investigaciones continúan y al tiempo se realiza el proceso pertinente para que la mujer sea extraditada a Colombia desde Reino Unido y enfrente a la justicia por, presuntamente, matar a las dos menores.

Además, las pesquisas tratan de establecer si Guzmán realizó otros envíos iguales de alimentos envenenados.