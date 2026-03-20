Así, Zulma Guzmán habría conseguido el talio que mató a dos niñas: hay dos hipótesis

Pese a que han pasado varios meses desde la muerte de las dos niñas por envenenamiento por talio y que la principal sospechosa, Zulma Guzmán, está detenida en Inglaterra, todavía se tienen muchos interrogantes.

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Las autoridades siguen adelantando las investigaciones para esclarecer todo en su totalidad y poco a poco ha salido más información que está en duda. Pero una de las principales preguntas es cómo la mujer consiguió el talio.

De acuerdo con Noticias RCN, los investigadores manejan dos hipótesis, las cuales cada día van tomando más fuerza.

El hecho originador de las hipótesis es que, según el examen toxicológico que se les hizo a los cuerpos de las víctimas, consumieron alrededor de 20 miligramos de este químico.

“En la muestra descrita como ‘frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco’ analizada, se detectó talio en una concentración superior a 20 UG/ML”, dice el documento.

Zulma Guzmán. Foto: Colprensa

A partir de ahí, todo se centra en saber cómo fue que Zulma Guzmán lo consiguió para ponerlo en las frambuesas, las cuales fueron consumidas por las niñas y provocaron su muerte.

Por eso, una de las principales líneas de investigación es que la mujer habría conseguido este metal pesado en el mercado negro, debido a que en Colombia no es fácil obtener esta sustancia de manera legal y sin que exista prueba alguna de ello.

La segunda hipótesis, según el medio mencionado, es que la empresaria pudo haber conseguido el talio en Argentina a través de alguna persona conocida. Esto toma sentido teniendo en cuenta que dentro de sus planes estaba irse al país sudamericano.

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Sin embargo, estas dos hipótesis son —hasta el momento— líneas de investigación; no se tiene certeza de cómo Zulma Guzmán habría conseguido el veneno que después llegó al alimento.

Las investigaciones continúan y al tiempo se realiza el proceso pertinente para que la mujer sea extraditada a Colombia desde Reino Unido y enfrente a la justicia por, presuntamente, matar a las dos menores.

Además, las pesquisas tratan de establecer si Guzmán realizó otros envíos iguales de alimentos envenenados.