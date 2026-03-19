Odontólogo reveló lo que Zulma Guzmán le dijo después de envenenar a menores con talio: le confesó plan que tenía

El caso de Zulma Guzmán sigue llamando la atención y poco a poco se van conociendo más detalles. Esta mujer, que permanece detenida en Inglaterra, es señalada de matar a dos niñas después de envenenarlas con talio, el cual ocultó en unas frambuesas.

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Además, no se descarta que también esté involucrada en más casos parecidos, lo que está siendo investigado por las autoridades.

Mientras todo avanza, se reveló el testimonio del odontólogo Daniel González, quien atendió a Guzmán y habló con ella dos días después de que presuntamente cometiera el crimen de las menores de edad.

De acuerdo con Noticias RCN, la cita fue en la mañana del 5 de abril y allí, según contó el trabajador a las autoridades, la mujer confirmó que pensaba irse del país. “Estaba citada a las 10 y llegó unos minutos después”, relató.

Zulma Guzmán. Foto: Colprensa

“Sé que ella me pidió la cita porque se iba del país entonces necesitaba terminar su tratamiento de unas carillas. (...) Me había comentado que necesitaba hacerse todo aquí en Colombia porque le salía más económico que hacerlo fuera del país”, añadió.

De hecho, Guzmán le confirmó al odontólogo que se iba para Argentina, pues era un país que desde siempre le había gustado y que llamaba mucho su atención.

Además, a esto se suma la aparición de un nuevo dato: desde el consultorio habría salido un tercer paquete que era distinto a las frambuesas y a los chocolates. Este tenía como destino un edificio e iba para una mujer identificada como Catalina.

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Sin embargo, el mensajero aseguró que no entregó el paquete porque la mencionada señora no residía en el edificio. Se trataba de un sobre con rayas negras que, de acuerdo con el medio, tenía escrito el mensaje: “De Daniel para Catalina”.

El misterio ahora es saber quién fue la persona que entregó el paquete al mensajero y se encargó de enviarlo, ya que el domiciliario explicó que fue una mujer con cabello ondulado, textura delgada y de unos 35 años, aproximadamente.

Esta es la primera imagen que se revela de la mujer desde su llegada a Inglaterra. Foto: Noticias Caracol

En su versión ante las autoridades, el odontólogo negó estar detrás de este envío, sostuvo que entre el 5 y 7 de abril no realizó ningún domicilio, por lo que hay todavía muchas preguntas sobre este hecho puntual.

Las investigaciones alrededor de Zulma Guzmán continúan, mientras se avanza en su extradición hacia Colombia.