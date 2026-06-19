Aerocivil blinda la jornada electoral y restringe el uso de drones durante 24 horas

La Aeronáutica Civil anunció una restricción temporal para las operaciones de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), conocidos como drones, en categoría abierta en todo el territorio nacional durante la jornada electoral prevista para el próximo 21 de junio.

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Según informó la entidad, la medida estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas de ese día y tiene como propósito fortalecer la seguridad operacional y contribuir al desarrollo de las elecciones.

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Con ocasión de la jornada electoral del domingo 21 de junio de 2026, la @AerocivilCol estableció una restricción temporal para la operación de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) en categoría abierta en todo el país. pic.twitter.com/81cJLUCNY8 — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) June 19, 2026

De acuerdo con el comunicado, la decisión busca prevenir situaciones que puedan afectar el orden público o interferir con las operaciones aéreas que se adelanten en el marco de los comicios. Asimismo, pretende facilitar las labores de los organismos encargados de la seguridad durante la jornada.

“La medida estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del domingo 21 de junio de 2026 y busca prevenir riesgos para el orden público, evitar interferencias con las operaciones aéreas institucionales y facilitar el despliegue de los dispositivos de seguridad durante las elecciones”, señaló la Aeronáutica Civil.

La restricción cobija exclusivamente a los drones que operan bajo la categoría abierta, modalidad que agrupa a aeronaves no tripuladas utilizadas bajo determinadas condiciones y sin requerimientos operacionales más complejos.

No obstante, la entidad precisó que la medida no afectará a los operadores que cuentan con las certificaciones y autorizaciones correspondientes para desarrollar actividades en categoría específica.

En ese sentido, indicó que “la restricción no aplica para los explotadores de UAS debidamente certificados y autorizados para operar en categoría específica, quienes podrán realizar sus actividades conforme a las autorizaciones otorgadas por la Aeronáutica Civil”.

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La autoridad aeronáutica hizo un llamado a los operadores y pilotos de drones para que respeten la disposición durante el día de las elecciones y cumplan con las normas establecidas para este tipo de operaciones.

Además, recordó que el incumplimiento de la restricción podría derivar en procesos administrativos y sanciones contempladas en la regulación vigente.

Las autoridades vigilarán el cumplimiento de la medida. Foto: Getty Images/iStockphoto

“La entidad invita a todos los operadores y pilotos de drones a acatar esta disposición y recuerda que el incumplimiento de la medida podrá dar lugar a las acciones administrativas y sancionatorias previstas en la normativa aeronáutica vigente”, agregó la Aeronáutica Civil.

La medida forma parte de las acciones previstas por las autoridades para garantizar las condiciones de seguridad y coordinación operacional durante la jornada electoral del 21 de junio en el país.