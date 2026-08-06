Robo de película en Usaquén: seis delincuentes rompieron una vitrina y escaparon con un reloj de $40 millones

Un millonario robo se registró este jueves, 6 de agosto, en una joyería del sector de Santa Bárbara Occidental, en la localidad de Usaquén, donde un grupo de entre seis y siete delincuentes ingresó al establecimiento, rompió una vitrina con una maceta y huyó con un reloj de lujo avaluado en aproximadamente 40 millones de pesos.

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El hecho ocurrió en un establecimiento comercial ubicado sobre la calle 119 con carrera 15, cerca del sector de Unicentro. Según las primeras versiones, los delincuentes actuaron de manera coordinada y permanecieron apenas unos segundos dentro del local antes de escapar.

El teniente coronel Ricardo Chávez Camargo, comandante operativo de Seguridad Ciudadana No. 1, explicó que el grupo utilizó una estrategia para distraer al empleado del establecimiento mientras uno de los integrantes ejecutaba el hurto.

“Inicialmente, estas personas intentan distraer al empleado de esta casa comercial y uno de estos delincuentes, con una maceta, rompe la vitrina tomando un reloj que estaría valuado aproximadamente en 40 millones de pesos”, explicó el oficial.

Tras cometer el robo, los responsables abandonaron el lugar antes de la llegada de las autoridades. De inmediato se activó un operativo para rastrear su recorrido y recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

“Estamos indagando y haciendo una trazabilidad de cámaras donde ya tenemos unas características puntuales, tanto de un vehículo como de tres motocicletas que habrían estado implicadas en el hecho”, agregó Chávez.

De acuerdo con la Policía, los investigadores ya tienen identificadas las características de un vehículo y tres motocicletas que habrían sido utilizadas durante la fuga, por lo que avanzan las labores para establecer la identidad de los responsables y recuperar la pieza hurtada.

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🔵 La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó un millonario robo a mano armada en el norte de Bogotá. Seis personas ingresaron a una casa comercial de ese sector y hurtaron un reloj avaluado en más de $40 millones.



Los hechos ocurrieron puntualmente en el sector del barrio,… pic.twitter.com/mFAbhAYqfV — La FM (@lafm) August 6, 2026

Este nuevo caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad en Bogotá. Aunque las autoridades distritales reportan una reducción en varios indicadores de criminalidad, el hurto continúa siendo uno de los delitos que más afecta la percepción de inseguridad de los ciudadanos.

Según cifras divulgadas por el Concejo de Bogotá con base en información de la Secretaría de Seguridad, durante 2025 se denunciaron 88.042 hurtos a personas, mientras que solo entre enero y febrero de 2026 ya se habían reportado 13.256 casos, lo que equivale a un promedio cercano a nueve personas robadas cada hora.

Hasta el momento, no se reportan personas capturadas por este hecho. La Policía Metropolitana de Bogotá mantiene la investigación abierta y no descarta que los responsables pertenezcan a una estructura dedicada al robo de relojes y artículos de alto valor en el norte de la capital.