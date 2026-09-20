Un accidente de tránsito fue reportado durante la mañana de este domingo, 20 de septiembre, en la Autopista Norte, a la altura de la calle 170, en Bogotá.

En el hecho, un vehículo particular sufrió un volcamiento total.

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¿Qué se sabe del accidente?

El reporte ubica el accidente en la Autopista Norte con calle 170, por donde circulan vehículos que se movilizan hacia el sur de Bogotá.

El vehículo involucrado terminó volcado, por lo que la situación requirió la atención de las autoridades de tránsito.

Por ahora, no han entregado detalles sobre qué provocó el volcamiento del vehículo. La información disponible únicamente confirma que el automotor terminó volcado en este punto de la Autopista Norte.

Todavía no es posible determinar si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, una maniobra del conductor, las condiciones de la vía o cualquier otra circunstancia.

Hasta el momento, las autoridades mantienen pendiente la confirmación sobre posibles personas lesionadas o fallecidas tras el accidente.

Se espera que en las próximas horas se conozcan detalles sobre el estado de quienes viajaban en el vehículo y la atención brindada en el lugar.

La Secretaría Distrital de Movilidad aún no ha precisado cuántos carriles pudieron quedar afectados por el siniestro, por lo que se recomienda manejar con precaución por el sector.

Lo que si es evidente es que el accidente ha causado la obstrucción del tráfico en la autopista, lo que ha causado congestión en esta importante vía.

Autoridades siguen investigando la causa del accidente ocurrido esta mañana en la Autopista Norte con 170. Imagen de referencia Foto: Getty Images

Recomendaciones para quienes transitan por la Autopista Norte

Mientras las autoridades entregan una actualización sobre el accidente, los conductores que circulen por este sector deben hacerlo con precaución y estar atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito que puedan encontrarse en la zona.

También es importante reducir la velocidad al aproximarse al punto donde se presentó el siniestro y mantener una distancia de seguridad con los demás vehículos.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente un cierre total de la Autopista Norte .

Tampoco se ha informado si el vehículo ya fue retirado del lugar.

Por esa razón, quienes tengan previsto desplazarse por este corredor durante la mañana deben estar atentos a las actualizaciones de las autoridades de movilidad antes de continuar su recorrido.

La información será actualizada cuando se conozcan nuevos datos oficiales sobre el estado de la vía y las condiciones del tránsito en el sector.