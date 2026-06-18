Medidas de seguridad para elecciones en Cali: hora en la que inicia la ley seca y operativos especiales

Cali se prepara para una nueva jornada electoral en medio de medidas especiales de seguridad, control y orden público. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, las autoridades locales comenzaron a coordinar operativos con la Policía, organismos de emergencia y entidades del Distrito para garantizar el normal desarrollo de las votaciones.

Sanciones por violar la ley seca en las elecciones de segunda vuelta este fin de semana

La capital del Valle del Cauca será uno de los principales centros electorales del país debido al número de ciudadanos habilitados para votar. Durante la primera vuelta presidencial, la ciudad dispuso más de 5.000 mesas de votación y reforzó la presencia de la fuerza pública en diferentes sectores para prevenir alteraciones del orden público.

Por esta razón, Alejandro Eder confirmó que durante la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio volverán a regir medidas especiales, entre ellas la ley seca y diversas restricciones de movilidad, con el objetivo de garantizar una jornada electoral segura. Las disposiciones toman como referencia el esquema implementado durante la primera vuelta presidencial y las directrices nacionales para los comicios.

Ley seca por segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026. Foto: Getty Images

Según el alcalde, la ley seca comenzará el sábado a las 6:00 p. m. y terminará el lunes a las 12:00 p. m., acogiéndose a la reglamentación nacional, escrita en el Decreto 0612 de junio de 2026. Esto implica la prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes durante el periodo establecido por las autoridades. Esto se hace con el fin de prevenir situaciones que puedan afectar el orden público o interferir con el proceso democrático.

Además de la ley seca, las autoridades aplicarán controles sobre actividades que puedan generar riesgos para la movilidad o la seguridad ciudadana. Eder confirmó que habrá nuevamente restricciones al “transporte de escombros, materiales de construcción y cilindros de gas”, además de algunas operaciones de carga pesada dentro de la ciudad.

Finalmente, anunció que el operativo policial para el domingo contará con 4.000 policías, incluido un refuerzo de 1.000 uniformados que ya llegaron a la capital vallecaucana.

Esto se hará con el fin de “tener una jornada electoral que transcurra en paz”. Adicionalmente, Eder fue vehemente, señalando que “no permitiremos ni violencia, ni vandalismo, ni bloqueos de ningún tipo (...) Nos encargaremos de hacer respetar el resultado, sea cual sea”.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que Cali activa PMU y refuerza seguridad para las elecciones de este domingo 21 de junio. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 21 de junio entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, luego de que ambos candidatos obtuvieran las mayores votaciones en la primera ronda electoral. La Registraduría confirmó que las urnas estarán abiertas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, horario que se mantendrá en todo el territorio nacional.

Las autoridades nacionales también activaron esquemas especiales de seguridad para el proceso electoral. El Ministerio de Defensa informó sobre la instalación de puestos de mando unificado y mecanismos de seguimiento para atender cualquier eventualidad antes, durante y después de la jornada democrática.