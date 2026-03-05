Cali

Ley seca en Cali: conozca los horarios y restricciones para este fin de semana electoral

La medida busca cuidar las elecciones del domingo, pero también intenta afectar lo menos posible al comercio de la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

5 de marzo de 2026, 4:56 p. m.
Habrá ley seca durante las elecciones de este domingo 8 de marzo.
Habrá ley seca durante las elecciones de este domingo 8 de marzo. Foto: Getty Images

En el marco de las elecciones legislativas y de consultas de este fin de semana en Colombia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó las medidas que se implementarán en la ciudad valluna, entre las que destaca la ley seca.

Armando Benedetti anuncia cuándo inicia la Ley Seca por las elecciones del 8 de marzo: estos son los horarios

Los vendedores no podrán hacer efectiva su acción comercial desde este sábado, 7 de marzo, a partir de las 6:00 p. m.; el alcalde Eder confirmó que la restricción estará hasta el mediodía del lunes 9 de marzo.

Sin embargo, la medida en contra del consumo de alcohol no es la única para este fin de semana electoral. Las autoridades restringirán las mudanzas, la circulación de vehículos que transporten escombros, carga pesada, elementos de construcción y cilindros de gas. Estas, en el mismo rango temporal, desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes a las 12 m.

“Desde hace varias semanas venimos en un trabajo de articulación con las diferentes entidades que están involucradas en la planificación de la jornada electoral”, afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Cali

Disidencias asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara y exalcaldesa de Policarpa, Nariño

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali este viernes, 6 de marzo: consulte la rotación para evitar multas

Cali

Asointermedias respalda política de Paz Electoral de la Procuraduría y pide blindar las elecciones de 2026 en las regiones

Cali

Cali entrega 16.000 becas con Amazon (AWS) para estudiar IA y fortalecer su hoja de vida: vea cómo aplicar

Cali

Estos son los barrios y comunas de Cali que llevan dos años sin asesinatos

Cali

Policía de Cali frustró posible atentado contra la Fuerza Pública de cara a las elecciones del 8 de marzo

Cali

“La representación regional no puede quedarse en el discurso”: Carlos Hernán Rodríguez presenta sus propuestas para llegar al Senado

Bogotá

Nueva ‘app’ para saber qué pasará alrededor del aeropuerto El Dorado: SEMANA conoció los detalles

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este viernes, 6 de marzo de 2026: horarios y vehículos exentos

Medellín

Cambian el sentido de una vía clave cerca del aeropuerto Olaya Herrera para mejorar la movilidad en Guayabal

x
Alcaldía de Cali anuncia Ley Seca y otras medidas de seguridad por elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo Foto: Alcaldía de Cali

La Alcaldía confirmó que las entidades que trabajarán en conjunto para el alistamiento son las secretarías de Seguridad y Justicia, Movilidad, Gestión del Riesgo, Paz y Cultura Ciudadana, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Salud, UAESP, Emcali y la Oficina de Comunicaciones, así como los organismos de seguridad y socorro.

“Hemos dispuesto de 500 agentes que van a estar haciendo cierres preventivos, verificando estacionamiento y acompañando la movilidad de los votantes”, expresó Andrés Felipe Tabares, soporte operativo de la Secretaría de Movilidad.

La Secretaría de Gestión del Riesgo tiene preparado un plan de contingencia para esta fecha electoral y el cuerpo de policías de tránsito estará desplegado en las calles cercanas a los puestos de votación. La presencia de los agentes de movilidad tiene el objetivo de brindar acompañamiento y efectuar los cierres viales correspondientes.

Cali entrega 16.000 becas con Amazon (AWS) para estudiar IA y fortalecer su hoja de vida: vea cómo aplicar

“Tendremos más de 5.000 mesas de votación en nuestra ciudad y estamos trabajando para que todas funcionen bien, tanto urbanas como rurales”, señaló el alcalde de la ciudad.

Para esta jornada de elecciones, en Cali estarán habilitadas 5.443 mesas de votación distribuidas en 216 puestos. 22 de estos lugares electorales serán rurales y 194 urbanos.

Alejandro Eder estará junto a la administración distrital al tanto de lo que sucederá en esta jornada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), ubicado en el Comando de la Policía Metropolitana de Cali.

Policía refuerza seguridad en el MÍO: despliegue en ocho terminales y cinco estaciones de Cali
La policía de Cali estará al frente de esta jornada electoral. Foto: Policía Nacional

Más de Cali

Claudia Cabrera.

Disidencias asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara y exalcaldesa de Policarpa, Nariño

Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali este viernes, 6 de marzo: consulte la rotación para evitar multas

Santiago Ospina, director de Asointermedias, y Gregorio Eljach, procurador general

Asointermedias respalda política de Paz Electoral de la Procuraduría y pide blindar las elecciones de 2026 en las regiones

Este descubrimiento marca un hito significativo en la intersección entre la ciencia cognitiva y la tecnología, ofreciendo una comprensión más profunda de lo que implica ser considerado como una persona inteligente.

Cali entrega 16.000 becas con Amazon (AWS) para estudiar IA y fortalecer su hoja de vida: vea cómo aplicar

Estos son los barrios y comunas de Cali que llevan dos años sin asesinatos

Este joven de 20 años tenía un artefacto explosivo artesanal.

Policía de Cali frustró posible atentado contra la Fuerza Pública de cara a las elecciones del 8 de marzo

Carlos Hernán Rodríguez, candidato al Senado

“La representación regional no puede quedarse en el discurso”: Carlos Hernán Rodríguez presenta sus propuestas para llegar al Senado

Muelle 13, Buenaventura

¿Qué pasó con el Muelle 13 de Buenaventura y por qué sigue en disputa entre el Gobierno y el grupo portuario privado?

El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, sostuvo que está listo el cronograma para poner en marcha el plan de salvamento del sistema de transporte masivo, MÍO, amenazado hoy por una severa crisis estructural. Fotos Raúl Palacios / El País / 23 de Junio del 2023 Cali.

MIO anuncia cambios en paradas y suspensión de una ruta: todo lo que debe saber del nuevo plan de operación

Noticias Destacadas