Ley seca en Cali: conozca los horarios y restricciones para este fin de semana electoral

En el marco de las elecciones legislativas y de consultas de este fin de semana en Colombia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó las medidas que se implementarán en la ciudad valluna, entre las que destaca la ley seca.

Armando Benedetti anuncia cuándo inicia la Ley Seca por las elecciones del 8 de marzo: estos son los horarios

Los vendedores no podrán hacer efectiva su acción comercial desde este sábado, 7 de marzo, a partir de las 6:00 p. m.; el alcalde Eder confirmó que la restricción estará hasta el mediodía del lunes 9 de marzo.

Sin embargo, la medida en contra del consumo de alcohol no es la única para este fin de semana electoral. Las autoridades restringirán las mudanzas, la circulación de vehículos que transporten escombros, carga pesada, elementos de construcción y cilindros de gas. Estas, en el mismo rango temporal, desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes a las 12 m.

“Desde hace varias semanas venimos en un trabajo de articulación con las diferentes entidades que están involucradas en la planificación de la jornada electoral”, afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Alcaldía de Cali anuncia Ley Seca y otras medidas de seguridad por elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo Foto: Alcaldía de Cali

La Alcaldía confirmó que las entidades que trabajarán en conjunto para el alistamiento son las secretarías de Seguridad y Justicia, Movilidad, Gestión del Riesgo, Paz y Cultura Ciudadana, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Salud, UAESP, Emcali y la Oficina de Comunicaciones, así como los organismos de seguridad y socorro.

“Hemos dispuesto de 500 agentes que van a estar haciendo cierres preventivos, verificando estacionamiento y acompañando la movilidad de los votantes”, expresó Andrés Felipe Tabares, soporte operativo de la Secretaría de Movilidad.

La Secretaría de Gestión del Riesgo tiene preparado un plan de contingencia para esta fecha electoral y el cuerpo de policías de tránsito estará desplegado en las calles cercanas a los puestos de votación. La presencia de los agentes de movilidad tiene el objetivo de brindar acompañamiento y efectuar los cierres viales correspondientes.

“Tendremos más de 5.000 mesas de votación en nuestra ciudad y estamos trabajando para que todas funcionen bien, tanto urbanas como rurales”, señaló el alcalde de la ciudad.

Para esta jornada de elecciones, en Cali estarán habilitadas 5.443 mesas de votación distribuidas en 216 puestos. 22 de estos lugares electorales serán rurales y 194 urbanos.

Alejandro Eder estará junto a la administración distrital al tanto de lo que sucederá en esta jornada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), ubicado en el Comando de la Policía Metropolitana de Cali.