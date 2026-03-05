Cali

Cali entrega 16.000 becas con Amazon (AWS) para estudiar IA y fortalecer su hoja de vida: vea cómo aplicar

La alianza de la Alcaldía de Cali y Amazon Web Service promete que se potencien profesionalmente los estudiantes que tomen el programa.

Camilo Eduardo Velásquez

5 de marzo de 2026, 12:33 p. m.
El programa es promovido por la Alcaldía de Cali, en alianza con Amazon Web Service.
El programa es promovido por la Alcaldía de Cali, en alianza con Amazon Web Service. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Alcaldía de Cali anunció la convocatoria que otorga 16.000 becas para estudiar temas de inteligencia artificial y tecnologías en la nube virtualmente con el gigante de Estados Unidos, Amazon Web Service (AWS).

Los caleños que deseen inscribirse en esta iniciativa lo podrán hacer virtualmente. Es mediante el link cali.entrenaaws.com/educatic que los ciudadanos del Valle del Cauca podrán hacer parte de esta iniciativa académica que, según los expertos, fortalecería su perfil profesional.

El programa fue anunciado por el Gobierno Distrital de los vallunos, resaltando la alianza internacional con Amazon, que le permitirá a los ciudadanos educarse en estos importantes campos del mundo moderno de manera gratuita.

“La iniciativa nace de la visión de nuestro alcalde Alejandro Eder, de construir ciudad a través del empoderamiento de ciudadanos digitales, dándole a cada caleño las herramientas necesarias para competir y emprender en la era tecnológica“, señaló Alexander Mondragón Valencia, director del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datic).

Educación virtual
La formación será autónoma y de manera virtual. Foto: Getty Images

Formación en estas áreas puede representar un crecimiento profesional en los perfiles de los ciudadanos. Un estudio de PwC, una de las mayores redes de firmas de servicios profesionales del mundo, afirmó que este tipo de capacitaciones puede potenciar la demanda de sus servicios.

“La demanda por empleos que requieren habilidades especializadas en IA crece 3,5 veces más rápido que todos los empleos desde 2016 y conllevan un aumento salarial adicional de hasta el 25%”, concluyó la red PwC.

Detalles del programa

Estas becas no están disponibles para personas menores de 18 años; solamente los mayores de edad podrán participar y lo harán en un modelo autónomo, de tal forma que cada uno pueda avanzar a su propio ritmo.

Se colocarán a disposición de los estudiantes módulos que les brinden formación en inteligencia artificial y computación en la nube, hasta transformación digital y otras competencias esenciales para el mercado laboral actual.

AWS corroborará el cumplimiento de los logros académicos con sellos que otorgará al finalizar cada ruta de aprendizaje. Estos serán la evidencia de la formación académica y podrá ser difundida en redes sociales o agregada en la hoja de vida para así poder fortalecer el currículum de los participantes.

No obstante, no solamente es un material de formación disponible en la plataforma. El programa consta de clases en vivo, a las que los participantes pueden asistir mensualmente. Mediante estas sesiones, los expertos de Amazon explicarán los temas de actualidad en el mundo tecnológico.

10 cursos para aprender sobre IA generativa gratis
El curso es completamente gratis. Foto: Getty Images/iStockphoto

Noticias Destacadas