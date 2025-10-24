Invertir para crecer: el plan de la Alcaldía de Cali para la recuperación de la ciudad

Con un plan de obras financiado mediante crédito público y una gestión abierta al escrutinio ciudadano, Invertir para Crecer es la estrategia de la Alcaldía de Santiago de Cali para promover el desarrollo de la ciudad. En los últimos meses el programa ha consolidado 36 proyectos adjudicados hasta octubre, por un valor cercano a 257.000 millones de pesos, lo que marca un avance significativo en la ejecución del empréstito aprobado por el Concejo.

De ese monto, el 56 por ciento se concentra en obras de infraestructura, el 17 por ciento fue destinado a tecnología, el 17 por ciento a vivienda, 6 por ciento a educación y 3 por ciento a otros proyectos y sectores que impactan directamente la calidad de vida de miles de familias caleñas.

Lanzado oficialmente en agosto de 2025, Invertir para Crecer concentra su primera etapa en proyectos estratégicos orientados a la recuperación de barrios, mejoramiento de la malla vial, instituciones educativas, becas, redes de servicios y vivienda social. La apuesta no solo busca obras visibles —como adoquinados, parques y mejoras en redes—, sino también fortalecer la participación comunitaria para garantizar mantenimiento y apropiación local.

La administración del alcalde Alejandro Eder ha estructurado el plan con financiación combinada de crédito público y recursos adicionales del presupuesto municipal. En sesiones recientes del Concejo se presentó la proyección financiera y las líneas de inversión que guiarán la ejecución en los próximos años.

Inversiones transparentes

La Alcaldía integró Invertir para Crecer al monitor de inversión pública ¡Pa’ que Veás!, una herramienta que permite a la ciudadanía seguir en tiempo real el destino de los recursos, los cronogramas y los contratistas. Esta apertura fortalece la rendición de cuentas y refuerza la confianza ciudadana.

Los primeros resultados ya son visibles: en el Barrio Obrero, por ejemplo, las intervenciones incluyen adoquinado, renovación de los CAI, mejoramiento de redes de servicios y recuperación de espacios verdes, acciones que la Alcaldía destaca como ejemplos de impacto local. Además, las jornadas de socialización y seguimiento técnico con las comunidades han acelerado la ejecución y reducido riesgos de retraso.

En materia de equipamiento operativo, la inversión en maquinaria también marca un salto histórico. Con una selección abreviada por subasta inversa de 72.635 millones de pesos, Cali proyecta incrementar su capacidad operativa de 40 a 150 kilómetros, lo que representa un aumento del 275 por ciento en el rendimiento del grupo operativo. En comparación con Bogotá, que cuenta con 164 vehículos, Cali alcanzará 150 vehículos, consolidando una flota de alta capacidad para atender obras y emergencias viales. De hecho, las obras ya son parte del paisaje diario. Cali avanza, y aunque los caleños deban salir un poco antes de casa, lo hacen sabiendo que cada intervención acerca a la ciudad que todos soñamos.

Invertir para Crecer llega en un momento clave: la ciudad necesita obras de infraestructura básica y programas de vivienda que mejoren las condiciones de vida de miles de familias.

Para que la estrategia cumpla sus promesas, será determinante mantener la transparencia del portal ciudadano, acelerar procesos de contratación con control social y garantizar el mantenimiento post entrega de las obras.