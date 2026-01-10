“Petro le dio la espalda a Cali y al Valle”: Alejandro Eder arremete, con pruebas, contra el Gobierno nacional

SEMANA: ¿Cuál es la proyección que tiene usted como alcalde para la ciudad en este 2026? ¿Cuáles son esos grandes proyectos a los que se les va a apostar este año?

Alejandro Eder: 2026 va a ser el año que los caleños llevamos décadas esperando. Y eso se debe a que ya estamos en la mitad de nuestro mandato. Nosotros recibimos una Cali muy golpeada, con muchos años en los que la ciudad, por así decirlo, no despegaba. En este 2026 vamos a ver cómo se multiplican las obras por Cali.

Lo primero son obras para sanar las heridas del abandono. Eso es más o menos la mitad de los recursos que estamos consiguiendo y son para arreglar las vías que están dañadas. La malla vial de Cali es de 3.000 kilómetros; 1.700 estaban en pésimo estado. Estamos arreglando parques, colegios, puestos de salud.

Ya iniciamos la construcción de tres hospitales nuevos: en Terrón Colorado, en Antonio Nariño y la clínica de cáncer de mama en el norte de Cali. Estamos haciendo también proyectos de subsidio y mejoramiento de vivienda que no solo ayudan a mover la economía, sino que han ayudado a cubrir el hueco que dejó la salida del Ministerio de Vivienda de este tipo de proyectos en Cali. Entonces esos recursos empiezan a poner a Cali al día, por así decirlo, y a mover la economía.

Lo segundo son proyectos para impulsar a Cali hacia el futuro. Ahí tenemos ya las primeras becas: 25.000 becas en inteligencia artificial, en programación y en bilingüismo, que ya se empezaron a entregar. Este año esperamos poder iniciar el Centro de Comando y Control Conjunto y tener listos los diseños para la segunda fase de Yawa, que es el Centro de Arte, Ciencia y Tecnología.

Finalmente, los recursos de Invertir para Crecer los vamos a usar en tres proyectos estratégicos. El primero es la recuperación del centro histórico. Ya estamos a punto de terminar la primera fase del Barrio Obrero, que es la inversión en turismo más importante del país: 20.000 millones en su primera fase y 40.000 millones en la segunda fase, que inicia también en este 2026. Segundo, Ciudad Paraíso, que es toda la renovación urbana por El Calvario, Sucre y San Pascual, que era la antigua olla de Cali. Ya empezó a funcionar la Fiscalía, ya hay tres edificios en obra y este año iniciamos la construcción de un polideportivo.

Y tercero, la Plaza Cayzedo y su semipeatonalización, así como la de las calles 11 y 12 entre las carreras quinta y décima. Eso también debe estar iniciando este año. El segundo gran proyecto es el tren de cercanías, que, a pesar de que el Gobierno nacional, el presidente Petro, le dio la espalda a Cali y al Valle y no quiso apoyar este proyecto, nosotros ya lo tenemos estructurado y seguimos trabajando tanto con países amigos de Colombia como con empresas privadas, nacionales e internacionales, para poder iniciarlo en lo posible a finales de este año. Y, finalmente, el Parque Central Cañaveralejo, que será un gran parque de 65 hectáreas en el centro de Cali.

SEMANA: Sobre la recuperación del centro, ¿en qué se traduce eso para el ciudadano? ¿Se va a cambiar la cara del centro como la conocemos hoy?

A.E.: La recuperación del centro histórico de Cali es un paso fundamental para volver a prender el motor del desarrollo de Cali. El centro de Cali tiene una particularidad que no tienen otras grandes ciudades: queda al lado del oeste y del norte de Cali, que son el sector turístico y empresarial por excelencia. Si uno va a ciudades como Bogotá o Medellín, el centro queda retirado de esos sectores.

Entonces, al recuperar el centro de Cali, en especial la zona alrededor de la Plaza Cayzedo, eso le da un impulso muy fuerte al turismo. Como cualquier gran capital en el mundo, en Estados Unidos o en Europa, es tener una verdadera plaza pública con un centro peatonalizado. En el caso del Barrio Obrero, es una apuesta para recuperar este sector emblemático de la ciudad. Es un barrio centenario que surgió a principios del siglo XX, cuando Cali empezó a convertirse en un centro industrial, y además es donde primero se arraigó la cultura salsera de la ciudad.

SEMANA: Alcalde, usted ahora menciona algo muy importante. El Gobierno Petro le dio la espalda a Cali en el tren de cercanías. ¿Cómo espera usted que sea esta relación en los últimos ocho meses del mandato del presidente Petro?

A.E.: Lo que hemos demostrado desde mi administración es que trabajamos con entrega por el pueblo caleño. Yo puedo tener diferencias políticas o ideológicas con el Gobierno del presidente Petro, pero aquí hemos hecho trabajo conjunto. A mí me parece muy triste que otra vez el centralismo les dé la espalda a Cali y al Valle del Cauca. Este proyecto del tren de cercanías tiene diez años de desarrollo. Es un proyecto de región, no de un sector político ni de un líder político. Han estado involucradas tres administraciones de la Alcaldía, tres de la Gobernación, el sector privado, las ONG y la banca multilateral.

Es un proyecto seriamente estructurado que va a generar 10.000 empleos solo en su construcción. Nosotros estamos listos para trabajar por el bien del pueblo caleño con quien sea, pero volvemos a ser víctimas del centralismo y no lo vamos a aceptar. Le quedan ocho meses al Gobierno Petro y desde ya estamos trabajando con las fuerzas vivas del Valle para comunicarles a los candidatos presidenciales que este proyecto no es una opción, es una necesidad. Es un proyecto que se merece Cali, que se merece el Valle, que generará desarrollo en Jamundí. Si hay desarrollo, habrá más seguridad y menos violencia. Aquí no nos rendimos.

SEMANA: ¿Qué decisión difícil ha tomado recientemente pensando más en el futuro de Cali que en su popularidad inmediata?

A.E.: Recuperar el orden. Cali se había vuelto una ciudad anárquica. Desde campaña dijimos que recuperaríamos el respeto por las normas. En el corto plazo fue impopular para algunos sectores, pero hoy la ciudadanía empieza a entender su importancia. Otra decisión fue actualizar el catastro. Cali llevaba seis años sin hacerlo, a diferencia de otras ciudades que lo actualizan anualmente. Eso explica parte del desorden financiero. Sabemos que es una medida impopular, pero necesaria para poner la ciudad en orden y garantizar inversiones responsables.

SEMANA: La seguridad es una de las principales preocupaciones. ¿Cuál es hoy el mayor obstáculo para reducir homicidios?

A.E.: Necesitamos más pie de fuerza. Yo no puedo reclutar policías, eso depende del Gobierno nacional. Además, los problemas de orden público en municipios vecinos y en zonas rurales, donde operan grupos narcoterroristas como la estructura Jaime Martínez, requieren acción nacional. También necesitamos inteligencia. El atentado con camiones bomba del 21 de agosto es un ejemplo: estuvieron horas en carretera sin que nadie alertara. Los recortes al presupuesto de seguridad se traducen en más inseguridad. Nosotros seguiremos apoyando a la fuerza pública, pero el Gobierno nacional debe priorizar la seguridad.

SEMANA: ¿Qué sectores económicos están jalonando el empleo en Cali en este 2026?

A.E.: Desde el primer día nos propusimos crear 100.000 empleos. Hoy Cali tiene la tasa de desempleo más baja en 20 años, por debajo del 9 por ciento. Nuestra estrategia ha sido la internacionalización: turismo, cooperación internacional e inversión extranjera. Pasamos de menos de 2 millones de turistas en 2023 a más de 3,1 millones en 2025. En cooperación internacional, ejecutamos cerca de 40.000 millones de pesos con 15 países. En inversión extranjera directa logramos 120 millones de dólares entre 2024 y 2025, generando más de 4.000 empleos.

La COP16 posicionó a Cali en la élite mundial. Hoy se habla de Cali por su sostenibilidad, liderazgo ambiental y lucha contra el crimen transnacional. Eso ayuda a consolidar el renacer caleño y la recuperación de la ciudad.