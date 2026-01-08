‘Ranking’ internacional ubica a Cali como la ciudad con el mayor índice de criminalidad en Colombia, estas son las preocupantes cifras

En Cali, en 2025, asesinaron a 1.065 personas. Un dato que preocupante para autoridades locales, que a pesar de esto tratan de ver el dato de manera positiva.

¿Por qué? Porque la cifra es inferior en comparación a los dos primeros años de gobierno de anteriores administraciones. Por ejemplo, sumando la cifra de homicidios de 2024 (938 casos) y 2025, la ciudad alcanzó 2.003 asesinatos.

Pero “en los dos primeros años de la anterior administración la cifra alcanzó las 2.289 muertes violentas”, señaló la Alcaldía.

No obstante la reducción en la cifra de homicidios en los dos últimos años, Cali sigue apareciendo en rankings internacionales como la ciudad colombiana con el índice de criminalidad más alto, la número 11 de América y la número 18 en todo el mundo.

Así aparece en ranking de Numbeo, una plataforma de datos colaborativa sobre países y ciudades que se considera como la más grande del mundo.

En esta plataforma, es Pietermaritzburgo, una ciudad del oriente de Suráfrica, la que aparece liderando el ranking de ciudades con más alto índice de criminalidad del mundo.

Le siguen Pretoria, también en Suráfrica, y Caracas, en Venezuela.

El cuarto puesto lo ocupa Puerto Moresby, en Papúa Nueva Guinea, una isla cercana a Australia.

Posteriormente, aparece Johannesburgo, también en Suráfrica, seguido de Durban, en el mismo país.

El séptimo lugar lo ocupa San Pedro Sula, en Honduras; el octavo, Puerto Elizabeth, también en Suráfrica, y el deshonroso top diez lo cierran Memphis, en Tennessee, Estados Unidos, y Salvador Bahía, en Brasil.

Ciudades con el índice de criminalidad más alto del mundo, según la plataforma Numbeo. Foto: Tomado de Numbeo.

Cali es la primera ciudad colombiana en aparecer en ese ranking, en el puesto 18; después están Bogotá, en el 37; y Medellín, en el 123.

Para corregir esa situación, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una millonaria inversión en seguridad para este año.

“La seguridad de Cali se refuerza para 2026. Hoy, realizamos el primer consejo de seguridad del año y lanzamos el plan: ‘Unidos por la Seguridad de Cali’. Más de $ 180 mil millones para fortalecer las capacidades tecnológicas, logísticas y entre otras de la Policía, $ 150 mil millones adicionales de #InvertirParaCrecer en infraestructura y equipos. Cámaras con IA, drones y un sistema para prevenir ataques terroristas”, dijo el lunes 5 de enero en su cuenta en la red social X.

“Son inversiones que Cali no veía hace años. La seguridad es tarea de todos: ante cualquier sospecha, por favor, llame al 123″, pidió.

“El mayor número de homicidas judicializados en el país fueron capturados en Cali, estamos hablando de una estrategia que priorizó el homicidio. También destaco la captura de más de 494 integrantes de estructuras criminales. El 2025 fue un año de contención de la violencia, y vemos que en los dos primeros años del alcalde el menor número de homicidios, el menor número de homicidios de mujeres y jóvenes”, destacó en un comunicado publicado en la página de la Alcaldía Jairo García, el secretario de Seguridad.

En ese mismo sentido, señaló esa cartera que el hurto se redujo en la ciudad. “Por ejemplo, el hurto a persona bajó 18 %, pasando de 21.992 casos en 2024 a 18.037 casos en 2025. El hurto a celulares también se redujo 27 %; el hurto a comercio, 6 %; el hurto a residencias, 23 %; mientras que el hurto a motocicletas creció 14 %”.