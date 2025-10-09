“Cali no puede convertirse en la sucursal del miedo”: concejales cuestionan política de seguridad

El concejal Flower Rojas lanzó un fuerte llamado de atención a la administración distrital por la seguridad en la ciudad. En el Concejo de Cali, Rojas cuestionó las medidas adoptadas por la Secretaría de Seguridad y pidió acciones contundentes frente a lo que calificó como “una ciudad al borde del colapso por el miedo y la criminalidad”.

“Hoy somos la sucursal del cielo, no podemos convertirnos en la sucursal del miedo. ¿Qué es lo que está pasando en Cali? Esto se salió de control. Si seguimos así, la situación será insostenible. Los bandidos no pueden seguir al garete, la gente ya no aguanta más”, afirmó el concejal durante su intervención.

Las declaraciones del cabildante se dan en medio de una ola de atracos, hurtos y homicidios que han incrementado la percepción de inseguridad entre los caleños. En distintos sectores de la ciudad, ciudadanos coinciden en que salir a la calle se ha vuelto una actividad de alto riesgo.

“¿Quién se siente seguro aquí en Cali? Nadie. Uno sale a la calle y siempre va pensando si lo van a robar o a disparar. En los semáforos uno está mirando para todos lados, con miedo de que en cualquier momento le quiten la moto o la vida”, expresó un ciudadano consultado en el oriente de la ciudad.

“Uno sale de la casa y no sabe si vuelve”, agregó otra residente del barrio El Lido.

El concejal Rojas cuestionó directamente al secretario de Seguridad del Distrito, al considerar que la administración ha perdido el control de la situación.

| Foto: Archivo de El PaÍs

“¿Señor secretario, usted se siente seguro en Cali? —le preguntó Rojas—. Claro, usted tiene 10 escoltas. Pero el ciudadano de a pie vive con miedo todos los días. El principal flagelo de la ciudad es la inseguridad, y si no se toman decisiones de fondo, la seguridad de Cali se va a salir de las manos, si no es que ya se salió”.

Rojas señaló que muchas cámaras de seguridad no están funcionando, que los retenes son escasos y que no se han implementado los “planes candados” que propuso desde el inicio de su periodo: operativos constantes en semáforos y zonas críticas donde se requise a todos los motociclistas y vehículos sospechosos.

Concejal Flower Rojas | Foto: Foto: cortesía equipo de comunicación del concejal Flower Rojas

Además, denunció que varios establecimientos del centro y el norte de Cali funcionan como reductores de piezas robadas, lo que alimenta la cadena de hurtos en la ciudad.

“La Policía sabe dónde están los expendios y los puntos de venta de repuestos robados. No digo que la Policía no trabaje, han hecho capturas importantes, pero ante la ola de inseguridad, no es suficiente. Necesitamos resultados reales y una estrategia que devuelva la confianza a la gente”, enfatizó Rojas.

El concejal insistió en que la ciudadanía necesita volver a sentirse segura, y advirtió que la falta de control podría generar un deterioro aún mayor en la convivencia y la economía local.