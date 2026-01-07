La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en la noche de este miércoles, 7 de enero, que las relaciones con Estados Unidos tienen una “mancha”, tras la captura de Nicolás Maduro en un bombardeo a Caracas.

Rodríguez matizó, no obstante, que “no es extraordinario ni irregular” el intercambio comercial con Estados Unidos, luego de que la petrolera estatal PDVSA anunciara una negociación para vender crudo a ese país.

Funcionarios de Trump informaron que Maduro y su esposa se golpearon la cabeza al intentar huir de las fuerzas de EE. UU.

El gobierno de Donald Trump aseguró por su parte que tiene la intención de controlar las ventas del crudo venezolano “indefinidamente”, y que las decisiones de Caracas serán “dictadas” por Washington.

“Hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia, pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económicas, comerciales, entre los EE. UU. y Venezuela (…) Venezuela no está en guerra, Venezuela es un país de paz que fue agredida por una potencia nuclear”, detalló Rodríguez en cadena nacional.

Para reafirmar su hegemonía, que ha provocado la alarma internacional, Estados Unidos anunció la incautación de dos petroleros, uno vacío con pabellón ruso, según Moscú, y “apátrida” según Washington, en el Atlántico Norte, y otro cargado de crudo sancionado, en el Caribe.

En Caracas, que retoma su actividad, se suceden las manifestaciones convocadas por el régimen para retomar la iniciativa, tras la operación militar estadounidense del sábado que se saldó con la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, encarcelados desde entonces en Nueva York.

Miles de personas marcharon en el barrio popular de Catia. “¡Nico, aguanta, el pueblo se levanta!”, corearon los manifestantes.

“Estamos defendiendo nuestra soberanía, nuestra patria. Desde pequeños nos decían: el imperio, los gringos, y mucha gente creyó que eso era un cuento de hadas”, declaró Tania Rodríguez, jubilada de 57 años.

Bajo fuerte presión de Estados Unidos, Caracas parece querer evitar una confrontación directa.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) “cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, indicó un comunicado de la empresa.

Delcy Rodríguez y Donald Trump. Foto: Getty Images

PDVSA tiene un acuerdo de extracción y venta de petróleo, entre otros, con la multinacional estadounidense Chevron.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo “indefinidamente”.

Además, Trump aseguró que Venezuela solo comprará productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que ingrese de esas ventas.

Trump había anunciado el martes, 6 de enero, que el gobierno interino de Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo para su venta bajo control de Washington.

Washington tiene un plan para Venezuela y “no está improvisando”, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, en el Congreso.

*Con información de AFP.