Funcionarios de Trump informaron que Maduro y su esposa se golpearon la cabeza al intentar huir de las fuerzas de EE. UU.

En palabras del abogado de Cilia Flores, ella “sufrió lesiones significativas” durante su captura, al igual que Nicolás Maduro.

Redacción Mundo
7 de enero de 2026, 5:40 p. m.
Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

Algunos funcionarios del Gobierno Trump aseguraron que, en medio de la operación en Venezuela adelantada por Estados Unidos el 3 de enero, el líder de izquierda, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante la huida y se golpearon la cabeza, de acuerdo con fuentes familiarizadas con CNN.

Tras un intento fallido de ocultarse tras una pesada puerta de acero en su residencia, Maduro y Flores terminaron golpeándose la cabeza debido a la baja altura del marco, informaron fuentes oficiales. De acuerdo con los reportes, efectivos de la Delta Force los capturaron tras sacarlos del complejo y les suministraron atención médica inicial por las contusiones sufridas.

Nicolás maduro
Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados Foto: GC Images

Al ser presentados ante el tribunal, las heridas de los líderes chavistas se hicieron evidentes. En palabras del abogado de Cilia Flores, ella “sufrió lesiones significativas” durante su captura, al alegar también una supuesta lesión o un morado en sus costillas.

La CNN asegura que Flores tuvo dificultades y se balanceaba para mantenerse durante la audiencia, al igual que Nicolás Maduro, quien mostró una visible incomodidad para sentarse y levantarse de su asiento.

Heridos durante el operativo

Cuba publicó los nombres de los 32 militares muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, un día después de que el Ejército venezolano difundiera esquelas de 23 uniformados fallecidos.

Cuba publicó las fotos y los nombres de los 32 cubanos que murieron en el ataque de EE. UU. en Caracas.
Cuba publicó las fotos y los nombres de los 32 cubanos que murieron en el ataque de EE. UU. en Caracas. Foto: Foto: Captura de pantalla Granma

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró el domingo que la custodia de Maduro fue asesinada “a sangre fría” por las tropas estadounidenses, que bombardearon la capital y otros tres estados del país.

Medios oficiales de la isla publicaron una lista con los efectivos cubanos muertos: 21 pertenecían al Ministerio del Interior, incluidos tres oficiales de alto rango (dos coroneles y un teniente coronel). Los 11 restantes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría soldados.

Delcy Rodríguez aseguró que no hay “agente externo” que gobierne en Venezuela

Del lado venezolano, el Ejército publicó el lunes en su cuenta de Instagram esquelas fúnebres de 23 uniformados fallecidos, entre ellos cinco almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados.

Habitantes de Caracas reportan explosiones desde tempranas horas de la madrugada de este 3 de enero de 2026. Los ataques se presentarían en otras ciudades de Venezuela
Habitantes de Caracas reportan explosiones desde tempranas horas de la madrugada de este 3 de enero de 2026. Los ataques se presentarían en otras ciudades de Venezuela Foto: Tomada de Redes Sociales

Cuba y Venezuela mantienen una estrecha relación de cooperación de larga data en sectores estratégicos, como defensa, salud y educación.

Por parte del ejército de los Estados Unidos, algunos miembros de la Delta Force sufrieron heridas causadas por esquirlas y proyectiles; no obstante, fuentes oficiales reiteraron que se encuentran fuera de peligro y con pronóstico de recuperación completa.

Con información de AFP.

