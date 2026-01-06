MUNDO

Cuba publica la identidad y las fotografías de los 32 cubanos muertos tras operación de EE. UU. en Caracas

La Habana denuncia “un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado” por parte de Washington.

Redacción Mundo
6 de enero de 2026, 2:36 p. m.
Decenas de cubanos fueron reportados como fallecidos tras el ataque de EE. UU. en bases militares venezolanas
Decenas de cubanos fueron reportados como fallecidos tras el ataque de EE. UU. en bases militares venezolanas Foto: x/@Yodelys

Las autoridades de Cuba confirmaron este martes la identidad de los 32 miembros de sus fuerzas, muertos durante el ataque perpetrado el sábado por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, que se saldó con la captura del líder chavista quien compareció el lunes ante un tribunal de Nueva York.

Los nombres y fotografías de los muertos han sido publicados por el diario oficial Granma en un artículo titulado ‘¡Honor y gloria!’, en el que destaca la labor de las “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado” por parte de Estados Unidos contra “la hermana República Bolivariana de Venezuela”.

El artículo compartido por el Ministerio del Interior cubano en su cuenta en la red social Facebook destaca que todos ellos “perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia” y ha agregado que “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos” de Venezuela.

De esta forma, especifica que 20 de los fallecidos eran “combatientes del Ministerio del Interior” (entre ellos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores), así como doce “combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”, entre ellos un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el domingo la muerte de 32 cubanos durante el ataque estadounidense, que incluyó bombardeos contra la capital, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira, y que dejó decenas de muertos.

Diosdado Cabello reaparece con fusil en mano y bandera de ‘guerra o muerte’ en la calles de Caracas: envió dura advertencia

Por otro lado, Díaz-Canel declaró “dos días de duelo nacional” y ordenó que la bandera cubana ondee a media asta.

El presidente cubano destacó que los combatientes en cuestión “cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump
Miguel Diaz-Canel y Donald Trump. Foto: Getty Images

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar “con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles”.

En declaraciones a Fox News, Donald Trump manifestó su satisfacción porque ningún soldado estadounidense había perdido la vida en la operación.

Luego declaró al diario New York Post que “muchos cubanos” que estaban “protegiendo” a Maduro “perdieron la vida”.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.
Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

Trump dijo que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela hasta que una transición política “segura” pueda instalarse en el país, aunque no precisó cómo la concretará.

