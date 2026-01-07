Mundo

Chavistas advierten al gobierno estadounidense: manifestaciones en Venezuela piden la liberación de Maduro

Mientras tanto, los simpatizantes de la oposición no han salido a celebrar por miedo.

Redacción Mundo
8 de enero de 2026, 12:36 a. m.
Manifestaciones venezolanas piden liberación de Maduro
Manifestaciones venezolanas piden liberación de Maduro Foto: AFP

Miles de personas marcharon el miércoles para exigir la liberación del capturado, Nicolás Maduro, en la quinta marcha consecutiva organizada por el chavismo tras su captura por Estados Unidos el 3 de enero.

Mientras el dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, rinden cuentas en las cortes de Estados Unidos, los simpatizantes chavistas en Venezuela gritan: “¡Nico, aguanta, el pueblo se levanta!”, en el barrio popular de Catia, decían: “¡Trump, repito, devuélvenos a Nico!”.

“Quisiéramos salir a gritar libertad y no podemos”: una venezolana cuenta cómo se vivió la caída de Nicolás Maduro desde Caracas

“Hasta que liberen a Maduro”

Los militantes aseguraron que se mantendrán en las calles hasta la liberación de Maduro, que enfrenta cargos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York.

Manifestaciones promaduro en Caracas Foto: teleSUR

“Nuestro presidente es inocente, nuestro presidente es un hombre trabajador, es un hombre obrero”, dijo con ojos llorosos y voz quebrada a la AFP Nancy Ramos, dirigente comunal de 58 años vestida de militar con boina roja.

¿Qué dicen los manifestantes chavistas?

No estamos de acuerdo que se lo hayan llevado así y que lo vengan a juzgar en otro país del mundo, porque su país es Venezuela”, agregó la mujer, que también sostenía dos juguetes de Maduro y Flores, una bandera de Venezuela y un retrato de Hugo Chávez con Simón Bolívar.

“El imperialismo se hizo presente con bombas, el imperialismo mató militares y civiles”, exclamó Tania Rodríguez, jubilada de 57 años. Afirmó que marcha “con dolor, incluso con miedo, pero vamos con honor, vamos con valentía”.

Manifestaciones en Caracas con muñecos de Maduro y su esposa Foto: Getty Images

Sin embargo, hasta el momento se han confirmado la muerte de un civil y 56 militares, entre cubanos y venezolanos, que perdieron la vida en los ataques estadounidenses el fin de semana.

Cuba publica la identidad y las fotografías de los 32 cubanos muertos tras operación de EE. UU. en Caracas

En Maracaibo, capital petrolera de Venezuela, un grupo de chavistas pidieron el regreso de la pareja presidencial a través de un programa social que ofrece vuelos de repatriación para migrantes. La solicitud se hace en una aplicación móvil del gobierno.

La oposición guarda silencio desde el 3 de enero. Al miedo que se instaló tras los miles de arrestos que siguieron a las protestas tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024, se sumó un decreto de estado de excepción que castiga con cárcel celebración cualquier del operativo estadounidense.

*Con información de AFP.

