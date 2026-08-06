Víctima y vocero de la Unal hablaron del apuñalamiento de tres estudiantes: “La fiscal me remitió a Medicina Legal”

Tras las agresiones con armas cortopunzantes registradas el pasado miércoles 29 de julio dentro del campus de la Universidad Nacional en Bogotá, SEMANA recopiló algunas de las versiones de los implicados y voceros institucionales. El estudiante Kevin Arregui relató que el conflicto inició semanas atrás durante una asamblea estudiantil vinculada a la disputa por la rectoría de la institución.

Universidad Nacional se pronuncia tras el apuñalamiento de tres jóvenes en la sede Bogotá

Según el testimonio del alumno, los desacuerdos surgieron tras manifestar públicamente su rechazo a las posturas expresadas por el docente Francisco Javier Tolosa, integrante del sindicato Sintraunal. A partir de ese hecho, el estudiante señaló haber sido objeto de denuncias disciplinarias, señalamientos en redes sociales y presiones por parte de directivos de la organización sindical.

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En su relato, el joven afirmó que se difundía propaganda mentirosa de su imagen, se le acusaba de ser homosexual y además se burlaban de su origen rural, de lo que está muy orgulloso.

Sobre los sucesos que desencadenaron la agresión física en las instalaciones de la sede Bogotá, el estudiante afirmó que se dirigió junto a un grupo “a retirar unas pancartas y a escribir consignas en el campus cuando fuimos abordados por un grupo de entre 20 y 30 personas, lo que derivó en la golpiza y las heridas con arma blanca”.

Importantes mensajes del rector de la @UNALOficial, Prof. José Ismael Peña (@JoseIsmaelPena), y del estudiante Kevin Arriguí (@karrigui13). La denuncia oportuna es la mejor herramienta para preservar el estado de derecho y la #AutonomíaUniversitaria pic.twitter.com/NpxuTCj4hg — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) July 31, 2026

Consecuencias de la agresión y medidas judiciales

El ataque dejó un balance de tres personas afectadas con lesiones corporales de diversa gravedad. Arregui recibió una herida por arma blanca que le generó una incapacidad de 20 días, mientras que otro de los acompañantes registró fractura nasal y traumatismos faciales que derivaron en 40 días de incapacidad médica.

Comunicado N° 23 de 2026 | Acciones adelantadas por la Sede Bogotá tras los hechos ocurridos el 29 de julio de 2026. #BogotaUNAL pic.twitter.com/E8x8ZMk7FJ — Sede Bogotá - Universidad Nacional de Colombia (@BogotaUNAL) August 5, 2026

Frente a la situación de seguridad en la capital, el estudiante afectado confirmó su traslado fuera de la ciudad por recomendación de sus allegados. El alumno formalizó la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y acudió al Instituto Nacional de Medicina Legal para las valoraciones correspondientes.

Respecto al avance de los procedimientos legales impulsados tras los hechos, Arregui sostuvo que “la noticia criminal ya fue creada, la fiscal me remitió a Medicina Legal y fui citado por el CTI de la Fiscalía para ampliar la denuncia y ratificar los hechos inicialmente expuestos”.

Postura de la representación universitaria y estado del sindicato

Por su parte, el vocero de la Universidad Nacional, Diego Torres, confirmó la gravedad de las lesiones sufridas por los tres jóvenes agredidos en el campus. El representante institucional indicó que la universidad ha brindado orientación jurídica a los afectados para que interpongan las acciones legales ante las autoridades competentes.

¿Y para cuando el comunicado repudiando el intento de asesinato por parte del Consejo Superior de la @UNALOficial? De @Mineducacion? Ánimo @karrigui13, no estas solo! pic.twitter.com/12EXcyRrDE — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) July 31, 2026

Adicionalmente, la representación de la universidad señaló que se gestiona la inclusión de los estudiantes agredidos en un programa de intercambio internacional. Esta medida busca garantizar la protección de la vida de los alumnos ante los riesgos identificados en el entorno local tras los altercados.

Respecto al historial de relaciones con la organización de trabajadores, Torres declaró: “Desde la creación de Sintraunal se han registrado episodios de confrontación dentro del recinto educativo, sin que se determine un motivo único para este altercado”. Además, detalló que la organización estaría detrás de muertes y hechos violentos dentro de la Unal desde la década de los 80.

Este medio de comunicación intentó contactar a los voceros del sindicato Sintraunal, pero no obtuvo respuesta a las llamadas ni mensajes enviados.

Finalmente, ante los hechos registrados, la institución educativa emitió un comunicado oficial donde el rector, José Ismael Peña, afirmó que se siguieron todos los protocolos pertinentes y se le brindará la ayuda que les corresponda a los estudiantes en su proceso.